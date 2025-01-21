Tel Aviv'de Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olay, Tel Aviv'in merkezinde meydana geldi ve bölgedeki acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından doğrulandı.

Bıçaklı saldırının ardından, yaralılardan ikisinin orta, ikisinin de hafif yaralı olduğu belirtildi. Yerel medya, saldırganın bölgedeki biri tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildiğini aktarıyor.

Olay yerinde yaralı saldırganın hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırganın 18 Ocak tarihinde İsrail'e girdiği belirtiliyor. Fas asıllı Abdulaziz Kaddi olarak tanımlanan saldırganın, ABD'de ikamet ettiği kaydedildi.