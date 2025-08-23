Tel Aviv'de 'Gazze'deki Soykırımı Durdurun' Çağrılı Gösteri

Başkent Tel Aviv'deki sembolik Habima Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin gösterici, İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması çağrısıyla yürüyüş düzenledi.

Gösterinin detayları

Göstericiler, "Soykırımı durdurun", "Gazze'den Cenin'e çocukları öldürmeyin" ve "Açlık savaş suçu bunu engelleyin" yazılı pankartlar taşıdı. Yüzlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarda Gazze'de öldürdüğü yaklaşık 19 bin çocuk'tan bazılarının fotoğraflarını sergiledi.

Katılımcıların mesajları

Hayfa'dan gösteriye katılan Guy Margolin Aberjel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradaki gösteri İsrail toplumunun belki sadece yüzde 1-2'sini oluşturuyor" diyerek toplumdaki çatlaklara dikkat çekti. Aberjel, büyük gösterilerin genellikle savaşın sona ermesini talep ettiğini ancak bunun Gazze'deki Esirler için olduğunu, bu eylemlerin de bir azınlığı temsil ettiğini söyledi.

Aberjel kendisini Siyonizm karşıtı bir İsrailli olarak tanımladı ve hükümetlerin uluslararası baskı olmadan somut adımlar atmadığını vurgulayarak, "Tarihin doğru tarafında yer almaya çalışıyorum, zayıfın yanında yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Polis kısıtlaması ve Filistin asıllı vatandaşların durumu

Gösteriye katılan Filistin asıllı İsrail vatandaşı Süha Musa, yürüyüşe izin verilmediğini belirterek, İsrail polisinin Filistin asıllı vatandaşlara yönelik baskısını artırdığını söyledi. Musa, "İsrail makamları Filistinli vatandaşlarının sesini kısmak için yoğun baskı uyguluyor. Buna karşın Gazze'deki Filistinlilerin uğradığı soykırımı önlemek için sokağa inmeye devam edeceğiz" dedi.

Musa, Birleşmiş Milletler raporlarına atıfta bulunarak, İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullandığını ve ölenlerin büyük çoğunluğunun sivil olduğunu belirtti. Bu duruma "başka bir Büyük Felaket (Nekbe)" olarak vurgu yaptı ve dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdı.

Gazze'deki insani kriz

İsrail'in saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesi yokluğuyla derin bir insani felaket yaşıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapının tahrip edilmesiyle Gazze'nin yüzde 88'i ağır zarar görürken, nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan bölgede yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı. Birçok kişi defalarca yerinden edilerek derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık barınaklarda yaşamaya çalışıyor; hijyen eksikliği ve bulaşıcı hastalıklar riski artıyor.

İsrail ordusu, günlük saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve sivil barınakları hedef aldığını sürdürüyor; bu durum, bölgede özellikle çocuklar arasında açlık ve ölüm oranlarının yükselmesine yol açıyor.