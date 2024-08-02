Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tel Aviv'de Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Protestolar İptal Edildi

Tel Aviv'de belirsiz güvenlik durumları nedeniyle cumartesi günü planlanan protestolar yapılamayacak.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 20:16
Tel Aviv'de Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Protestolar İptal Edildi

Tel Aviv'de Protestolar İptal Edildi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, her cumartesi düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı gösteriler, bu hafta "belirsiz güvenlik durumu" nedeniyle yapılmayacak.

Güvenlik Endişeleri ve Protestolar

Gösterilerin organizatörleri, ülkedeki mevcut güvenlik koşulları sebebiyle güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmak istemediklerini belirttiler. Protestolar, Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve hükümetin istifası gibi taleplerle düzenleniyordu.

Bölgedeki Gerilim Artıyor

Son dönemde İsrail hava saldırılarının ve Hamas liderinin suikast girişiminin ardından bölgedeki gerginlik zirveye ulaştı. Hizbullah ve İran, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, saldırı olasılığına karşı alarm haline geçtiğini duyururken, Başbakan Binyamin Netanyahu, ülkenin tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Halk Güvenlik Uyarılarına Dikkat Etmeli

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamalarda, güvenlik uyarılarında herhangi bir değişiklik olmadığını ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği mesajı verildi.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak