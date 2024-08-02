Tel Aviv'de Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Protestolar İptal Edildi

Tel Aviv'de Protestolar İptal Edildi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, her cumartesi düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı gösteriler, bu hafta "belirsiz güvenlik durumu" nedeniyle yapılmayacak.

Güvenlik Endişeleri ve Protestolar

Gösterilerin organizatörleri, ülkedeki mevcut güvenlik koşulları sebebiyle güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmak istemediklerini belirttiler. Protestolar, Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve hükümetin istifası gibi taleplerle düzenleniyordu.

Bölgedeki Gerilim Artıyor

Son dönemde İsrail hava saldırılarının ve Hamas liderinin suikast girişiminin ardından bölgedeki gerginlik zirveye ulaştı. Hizbullah ve İran, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, saldırı olasılığına karşı alarm haline geçtiğini duyururken, Başbakan Binyamin Netanyahu, ülkenin tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Halk Güvenlik Uyarılarına Dikkat Etmeli

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamalarda, güvenlik uyarılarında herhangi bir değişiklik olmadığını ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği mesajı verildi.