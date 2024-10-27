Tel Aviv'de Kamyonla Yaralama Olayı

Tel Aviv Yakınında Kamyonla Yaralama Girişimi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in çevresinde meydana gelen olayda, bir kamyon otobüs durağında bekleyenlere çarparak korku dolu anlara sebep oldu. Olayda 4'ü ağır olmak üzere toplam 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza Anı ve Yaralılar

Olay, Tel Aviv çevresindeki Glilot Üssü yakınındaki bir otobüs durağında gerçekleşti. Kızıl Davud Yıldızı acil yardım servisi sözcülüğü tarafından yapılan açıklama, sağlık ekiplerinin olay yerinde çok sayıda kişiye müdahale ettiğini ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Polis ve Soruşturma Süreci

İsrail polisi, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını ve bunun bir terör saldırısı ihtimalinin incelendiğini duyurdu. KAN devlet televizyonunun muhabiri Amichai Stein, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda toplam yaralı sayısının 40 olduğunu belirtti.