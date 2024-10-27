Tel Aviv'de Kamyonla Yaralama Olayı: 40 Yaralı

Kamyonla Yaralama Olayı ve Sonuçları

İsrail'in başkenti Tel Aviv çevresinde meydana gelen trajik bir olayda, bir kamyonun otobüs durağında bekleyen insanlara çarpması sonucu en az 40 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın Detayları

İsrail polisinin yaptığı açıklamaya göre, bir otobüs Glilot Üssü civarındaki bir durakta yolcu indirmekteyken, kamyon dursa girdi ve kalabalığa çarptı. Kaza sonucunda kamyon şoförü, bölgedeki silahlı siviller tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Polis, bu durumu bir saldırı olarak değerlendirdiğini ve soruşturmanın başlatıldığını belirtti. Ancak, şoför Rami Nasrallah'ın ailesi, bunun bir kaza olduğunu ve olayın öncesinde Nasrallah'ın kalp ameliyatı geçirdiğini ifade ederek farklı bir yorumda bulundu.

Olay Yeri ve Müdahale

Olay tel Aviv yakınlarındaki otobüs durağında gerçekleşti. Sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre, yaralılardan 37'si İchilov Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve bir yaralının durumu kritik. Bu olay, İsrail ordusunun dijital ve siber istihbarat birimi ile Mossad’ın kullandığı "Glilot" karargahına yakın bir bölgede gerçekleşti.

İlgili Yorumlar

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, olayı bir saldırı olarak değerlendirip böyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, polisin ve sivillerin şoförü silahla etkisiz hale getirmesini desteklediğini belirterek, ülkede sivilleri silahlandırma politikasını savundu.