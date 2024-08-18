Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tel Aviv'de Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tel Aviv'de meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 22:41
Tel Aviv'de Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tel Aviv'de Patlama Olayı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen bir patlama, şehrin Lahi Caddesi'nde meydana geldi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Polis Açıklamaları

İsrail Polisi'nin sözcüsünden yapılan açıklamalara göre, olay bir patlayıcı düzenek nedeniyle gerçekleşti. Patlamada hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz belirlenemezken, yaralanan kişi hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

İstihbarat Teşkilatının Soruşturması

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından bildirilen detaylara göre, hayatını kaybeden kişinin 50 yaşlarında bir erkek olduğu ifade edildi. Olayın bir saldırı girişimi olarak değerlendirilmesi amacıyla Şin-Bet, yani İsrail iç istihbarat teşkilatı, soruşturmaya katıldı.

İLGİLİ HABERLER

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı