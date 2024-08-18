Tel Aviv'de Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tel Aviv'de Patlama Olayı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen bir patlama, şehrin Lahi Caddesi'nde meydana geldi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Polis Açıklamaları

İsrail Polisi'nin sözcüsünden yapılan açıklamalara göre, olay bir patlayıcı düzenek nedeniyle gerçekleşti. Patlamada hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz belirlenemezken, yaralanan kişi hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

İstihbarat Teşkilatının Soruşturması

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından bildirilen detaylara göre, hayatını kaybeden kişinin 50 yaşlarında bir erkek olduğu ifade edildi. Olayın bir saldırı girişimi olarak değerlendirilmesi amacıyla Şin-Bet, yani İsrail iç istihbarat teşkilatı, soruşturmaya katıldı.