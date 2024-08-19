Tel Aviv'de Patlama: Olayın Planlı Saldırı Olduğu Açıklandı

Tel Aviv'deki Patlama Detayları

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki son patlamanın, İsrail polisi ve istihbarat kuruluşu Şin Bet tarafından "planlanmış bir saldırı" olarak değerlendirildiği bildirildi. Olayda, patlayıcı düzenek taşıyan 50'li yaşlarda bir kişi hayatını kaybetti.

Olayın Arka Planı

18 Ağustos Pazar günü meydana gelen patlamada, bir kişi yaşamını yitirirken, başka bir kişi de yaralandı. The Times of Israel tarafından yapılan habere göre, patlama sonrası gerçekleştirilen ön soruşturma, patlayıcının etkili olduğunu gösteriyor.

Şüpheli Hakkında Bilgiler

Patlamada hayatını kaybeden kişinin, sırt çantasında patlayıcı düzenek taşıdığı ve Batı Şeria kökenli olabileceği üzerinde duruluyor. İsrail devlet televizyonu KAN, olayda hayatını kaybeden kişinin "sıradan biri olmadığını" ve durumu aydınlatmak için soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Soruşturma Süreci

Patlamanın gerçekleştiği Lahi Caddesi'nde, Tel Aviv Emniyet Müdürü Peretz Amar, olayın niteliğini anlayabilmek adına kapsamlı bir inceleme yürütüldüğünü belirtmiştir. Soruşturmaya Şin Bet'in katılımı da olayın ciddiyetini artırıyor.

Patlama sonrası bölgedeki güvenlik önlemleri artırılmıştır. Olayla ilgili daha fazla bilgi için ilgili yetkililerin açıklamaları bekleniyor.