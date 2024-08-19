Tel Aviv'de Patlama: Saldırı Girişimi İhtimali Üzerine Açıklamalar

Tel Aviv'de Şüpheli Patlama Olayı

İsrail polisinin yaptığı açıklamaya göre, Tel Aviv'de meydana gelen patlamanın saldırı girişimi olduğu değerlendiriliyor.

Patlama Ayrıntıları

Dün akşam, Türkiye saatine göre 17:30 civarında Lahi Caddesi'nde gerçekleşen patlamada, 50'li yaşlarda bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir diğer kişi ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Polis Açıklamaları

Ayalon Bölge Polis Şefi Haim Bublil, patlama ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bu olayın %99 oranında bir saldırı girişimi olduğunu düşünüyoruz. Olayın meydana geldiği yerde, patlayıcı düzenek taşıyan kişinin muhtemelen kalabalık bir bölgeyi hedef almış olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz," ifadelerini kullandı.

Bublil, patlamanın neden o noktada gerçekleştiğini henüz tam olarak anladıklarını da sözlerine ekledi.

Soruşturma Süreci

Patlama sonrasında, İsrail Emniyet Müdürü Peretz Amar, olayın detaylandırılması ve değerlendirilmesi için iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ile ortak bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Amar ayrıca, hayatını kaybeden kişinin "sıradan bir birey olmadığını ve olayın niteliğinin ciddiyetle araştırıldığını" belirtti.

Bu olay, Tel Aviv'de güvenlik endişelerini artıran bir başka duruma işaret ediyor ve kapsamlı bir soruşturma sürecinin devam ettiği bildiriliyor.