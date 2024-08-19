Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tel Aviv'deki Patlama Planlı Saldırı Olarak Açıklandı

İsrail polisi, Tel Aviv'de meydana gelen patlamanın planlı bir saldırı olduğunu ve Kassam Tugayları tarafından üstlenildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 13:31
Tel Aviv'deki Patlama Planlı Saldırı Olarak Açıklandı

Tel Aviv'deki Patlama Ayrıntıları

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, 18 Ağustos Pazar günü meydana gelen patlama ile ilgili yapılan açıklamalara göre, olayın bir "planlı saldırı" olduğu ifade edildi. Patlamada, 50'li yaşlarda bir kişinin hayatını kaybettiği ve başka bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Patzlama Soruşturması Başlatıldı

İsrail polisi ve istihbarat teşkilatı Şin Bet (Şabak), olayın detaylarına ilişkin ön soruşturmayı tamamladı. Yapılan ortak açıklamada, "patlayıcı düzenekli" patlamanın planlanmış bir saldırı olduğuna yer verildi.

Kassam Tugayları'ndan Açıklama

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları, Tel Aviv'deki eylemi kendilerinin gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Tugayları ile birlikte pazar akşamı, Tel Aviv'de bir şehadet operasyonu düzenledik. Katliamlar, sivillerin yerlerinden edilmesi ve suikast politikası devam ettiği müddetçe işgal altındaki topraklarda şehadet operasyonları geri gelecektir," ifadelerine yer verildi.

Patlama Sonrası Gelişmeler

Olayın ardından İsrail polis sözcüsü, olay yerinde yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin "sıradan bir kişi olmadığını" ve patlayıcı düzenek taşıdığını ifade etti. Walla internet haberine göre, Tel Aviv Emniyet Müdürü Peretz Amar, durumun niteliğini anlayabilmek amacıyla soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

İstihbaratın Rolü

İsrail devlet televizyonu KAN ise olayın ardından iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in soruşturmaya katıldığını ifade ederek, saldırı girişimi ihtimalinin değerlendirildiğini aktardı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı