Tel Aviv'deki Patlama Planlı Saldırı Olarak Açıklandı

Tel Aviv'deki Patlama Ayrıntıları

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, 18 Ağustos Pazar günü meydana gelen patlama ile ilgili yapılan açıklamalara göre, olayın bir "planlı saldırı" olduğu ifade edildi. Patlamada, 50'li yaşlarda bir kişinin hayatını kaybettiği ve başka bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Patzlama Soruşturması Başlatıldı

İsrail polisi ve istihbarat teşkilatı Şin Bet (Şabak), olayın detaylarına ilişkin ön soruşturmayı tamamladı. Yapılan ortak açıklamada, "patlayıcı düzenekli" patlamanın planlanmış bir saldırı olduğuna yer verildi.

Kassam Tugayları'ndan Açıklama

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları, Tel Aviv'deki eylemi kendilerinin gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Tugayları ile birlikte pazar akşamı, Tel Aviv'de bir şehadet operasyonu düzenledik. Katliamlar, sivillerin yerlerinden edilmesi ve suikast politikası devam ettiği müddetçe işgal altındaki topraklarda şehadet operasyonları geri gelecektir," ifadelerine yer verildi.

Patlama Sonrası Gelişmeler

Olayın ardından İsrail polis sözcüsü, olay yerinde yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin "sıradan bir kişi olmadığını" ve patlayıcı düzenek taşıdığını ifade etti. Walla internet haberine göre, Tel Aviv Emniyet Müdürü Peretz Amar, durumun niteliğini anlayabilmek amacıyla soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

İstihbaratın Rolü

İsrail devlet televizyonu KAN ise olayın ardından iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in soruşturmaya katıldığını ifade ederek, saldırı girişimi ihtimalinin değerlendirildiğini aktardı.