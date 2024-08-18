Tel Aviv'deki Patlamada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tel Aviv'de Meydana Gelen Patlama

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Lahi Caddesi üzerinde gerçekleşen bir patlama sonucu, 50'li yaşlarında bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaşanan Olay ve Emniyet Açıklamaları

İsrail polisinin yaptığı açıklamada, patlayıcı düzenek taşıyan kişinin kimliği henüz belirlenememiş olup, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Tel Aviv Emniyet Müdürü Peretz Amar, olaya dair yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin "sıradan bir kişi olmadığını" ifade etti ve patlayıcı düzenek taşıdığını vurguladı.

Soruşturma Süreci

Amar, patlamanın ardından yürütülen soruşturmada, hayatını kaybeden şahsın bir kamyonun yanında bulunduğunu ve olaya dair detayların kimliğin belirlenmesiyle netleşeceğini ifade etti. Ayrıca, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in de soruşturmaya dahil olduğu belirtilmiştir. Herhangi bir saldırı girişimi olup olmadığına dair değerlendirmeler yapılmaktadır.