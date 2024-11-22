Tel Aviv, Fransa'nın Lübnan'daki Ateşkes Denetimine Şiddetle Karşı

Tel Aviv'den Fransa'ya Olumsuz Yanıt

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, Fransa'nın Lübnan'da muhtemel bir ateşkesi denetleyecek komitede yer almasına karşı çıkıyor.

İsrail'in devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bilgide, Fransa'nın İsrail karşıtı duruşunu gerekçe göstererek, bu ülkenin ateşkeste rol almasını istemediği ifade edildi. Ayni zamanda İsrail yönetiminin bu talebi ABD tarafına ilettiği vurgulandı.

Bu gelişmeler ışığında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'daki ateşkese yönelik müzakerelere yardımcı olmak amacıyla bu hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etti. Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.