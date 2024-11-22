DOLAR
34,56 -0,22%
EURO
36,03 0,56%
ALTIN
3.003,05 -1,47%
BITCOIN
3.416.310,88 -0,78%

Tel Aviv, Fransa'nın Lübnan'daki Ateşkes Denetimine Şiddetle Karşı

Tel Aviv, Fransa'nın Lübnan'daki olası ateşkesin denetlenmesinde yer almasını istemiyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:35
Tel Aviv, Fransa'nın Lübnan'daki Ateşkes Denetimine Şiddetle Karşı

Tel Aviv'den Fransa'ya Olumsuz Yanıt

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, Fransa'nın Lübnan'da muhtemel bir ateşkesi denetleyecek komitede yer almasına karşı çıkıyor.

İsrail'in devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bilgide, Fransa'nın İsrail karşıtı duruşunu gerekçe göstererek, bu ülkenin ateşkeste rol almasını istemediği ifade edildi. Ayni zamanda İsrail yönetiminin bu talebi ABD tarafına ilettiği vurgulandı.

Bu gelişmeler ışığında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'daki ateşkese yönelik müzakerelere yardımcı olmak amacıyla bu hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etti. Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Sosyal Medya, Teknoloji ve Hukuk Zirvesi Düzenleniyor
2
Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçiler İçin Eylemler Sürüyor
3
Meteorolojiden Uyarı: Türkiye'nin Bazı Bölgelerinde Kuvvetli Yağış, Rüzgar ve Kar Bekleniyor
4
UCM'nin Netanyahu Kararı: İsrail'in Dokunulmazlığı Zayıflıyor
5
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
AK Parti'li İnan'dan İzmir Körfezi Tehditi: 'Foseptik Çukuru Haline Getirdiniz'
7
Nijerya'da Elektrik Kesintileri Yıllık 28 Milyar Dolar Zarara Neden Oluyor

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak