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Tel Rıfat'ta Bombalı Araçla Terör Saldırısı, 7 Sivil Yaralandı

Tel Rıfat'ta düzenlenen bombalı araç saldırısında 7 sivil yaralandı; güvenlik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 20:22
Tel Rıfat'ta Bombalı Araçla Terör Saldırısı, 7 Sivil Yaralandı

Tel Rıfat'ta Terör Saldırısı: 7 Yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat kentinde, bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında toplamda 7 sivil yaralandı. Saldırı, Suriye Milli Ordusu tarafından yürütülen Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terörden arındırılan Tel Rıfat'ın girişinde meydana geldi.

Patlama Detayları ve Yaralılar

Patlama sonucunda yaralananların arasında bir çocuğun da bulunduğu bildirildi. Olayın ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve patlamanın meydana geldiği bölgede ciddi hasar oluştuğu gözlemlendi.

Özgürlük Şafağı Operasyonu ve Son Gelişmeler

Tel Rıfat, 1 Aralık tarihinde PKK/YPG terör örgütünden temizlenmişti. Bu saldırı, bölgede hâlâ tehdit oluşturan unsurların varlığını gösteriyor.

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