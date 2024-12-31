Tel Rıfat'ta Bombalı Araçla Terör Saldırısı, 7 Sivil Yaralandı

Tel Rıfat'ta Terör Saldırısı: 7 Yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat kentinde, bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında toplamda 7 sivil yaralandı. Saldırı, Suriye Milli Ordusu tarafından yürütülen Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terörden arındırılan Tel Rıfat'ın girişinde meydana geldi.
Patlama Detayları ve Yaralılar
Patlama sonucunda yaralananların arasında bir çocuğun da bulunduğu bildirildi. Olayın ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve patlamanın meydana geldiği bölgede ciddi hasar oluştuğu gözlemlendi.
Özgürlük Şafağı Operasyonu ve Son Gelişmeler
Tel Rıfat, 1 Aralık tarihinde PKK/YPG terör örgütünden temizlenmişti. Bu saldırı, bölgede hâlâ tehdit oluşturan unsurların varlığını gösteriyor.