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Tel Rıfat'ta İlk Cuma Namazı Terörün Ardından Kılındı

Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde, SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu sonrası ilk cuma namazı coşkuyla kılındı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:49
Tel Rıfat'ta İlk Cuma Namazı Terörün Ardından Kılındı

Tel Rıfat'ta İlk Cuma Namazı Kılındı

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Tel Rıfat ilçesinde vatandaşlar, özlemle bekledikleri ilk cuma namazını kılmak için bir araya geldi.

1 Aralık'ta Halep kırsalında başlatılan operasyonla, Tel Rıfat ilçe merkezi ve çevresindeki köyler kurtarılarak, terörden arındırılan bölgeye dönen siviller, camide bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Cuma namazı öncesinde SMO güçleri tarafından yapılan güvenlik kontrollerinin ardından, onlarca kişi terörden temizlenen bu topraklarda namaz kılmanın sevincini yaşadı.

Özgürlük Şafağı Operasyonu Hakkında

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla, Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği yaparak bazı bölgeleri onlara devretmişti. Bu dönemde, Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü, bölgeyi tahkim etmeye çalıştı.

Tel Rıfat ile Münbiç arasında bir terör koridoru oluşturma hazırlıkları karşısında, Suriye Milli Ordusu Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatarak Tel Rıfat ilçesini kuşattı ve ilçe merkezi terörden arındırıldı.

PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki Terör Egemenliği

YPG/PKK, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki yerleşim yerlerini ele geçirmişti. Bu saldırılar sonucunda yaklaşık 250 bin sivil yerinden edilmiş ve Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. Terör örgütü, burada eski harekat bölgelerindeki Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçılara yönelik saldırılar düzenliyordu.

Tel Rıfat'ı ele geçiren PKK/YPG, Suriye rejimi ve destekçileriyle işbirliği içinde hareket ederek, ilçeyi kontrol altında tutmaya çalıştı. Esed rejimi karşıtı grupların 29 Kasım'da Halep kent merkezine girmesinin ardından, Suriye rejimi güçleri Tel Rıfat’taki unsurlarını çekmek zorunda kaldı.

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