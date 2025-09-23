Tele1 yöneticilerine adli kontrol talebi: Merdan Yanardağ, Ali İhsan Demir, Musa Özuğurlu

Tele1 yöneticileri Merdan Yanardağ, Ali İhsan Demir ve Musa Özuğurlu, 'cumhurbaşkanına alenen hakaret' soruşturması kapsamında adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:46
Tele1 yöneticilerine adli kontrol talebi: Merdan Yanardağ, Ali İhsan Demir, Musa Özuğurlu

Tele1 yöneticilerine adli kontrol talebi

Soruşturma ve sevk kararı

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdürü Ali İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu, 'cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 21 Eylül tarihinde Tele1'de yayımlanan 'Türkiye'nin Yönü' programında alt yazıda yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kıyaslandığı ifadeye ilişkin soruşturma sürüyor.

Şüphelilerin savunmaları

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan şüphelilerin savcılıktaki beyanlarına göre; Sorumlu Müdür Ali İhsan Demir ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, yayın anında kanalda bulunmadıklarını, olayın sehven yaşandığını belirterek üzüntü duyduklarını ve özür metni yayınladıklarını ifade etti.

Yayın moderatörü Musa Özuğurlu ise ifadesinde olayın, reji personelinin yayında söylenen cümleyi yanlış alt yazıya dönüştürmesinden kaynaklandığını, kasıt bulunmadığını beyan etti.

Savcılığın değerlendirmesi

Savcılığın sevk yazısında, yayında paylaşılan ifadenin 'cumhurbaşkanına hakaret' suçunu oluşturduğu yönünde yeterli şüphenin bulunduğu belirtildi. Ancak dosyada delillerin büyük oranda toplandığı ve tutuklamanın tedbir niteliğinde olduğu göz önüne alınarak, beklenen amacın adli kontrol tedbirleriyle sağlanabileceği ve bu aşamada adli kontrol hükümlerinin ölçülü olacağı değerlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spor Yazarı Oğuz Dizer Sakarya'da Toprağa Verildi
2
Şişli'de Taksicinin Öldürülmesi: Yakalanan 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
3
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
4
Kassam Tugayları Gazze'de 'Yasin 105' ile Tankı Hedef Aldı, Kayıplar İddia Edildi
5
443 İsrailli Polis Korumasında Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi
6
Erbil İnşaat Fuarı'nda Türk Şirketleri Orta Doğu Pazar Payını Büyütüyor

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek