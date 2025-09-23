Tele1 yöneticilerine adli kontrol talebi: Merdan Yanardağ, Ali İhsan Demir, Musa Özuğurlu

Tele1 yöneticilerine adli kontrol talebi

Soruşturma ve sevk kararı

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdürü Ali İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu, 'cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 21 Eylül tarihinde Tele1'de yayımlanan 'Türkiye'nin Yönü' programında alt yazıda yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kıyaslandığı ifadeye ilişkin soruşturma sürüyor.

Şüphelilerin savunmaları

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan şüphelilerin savcılıktaki beyanlarına göre; Sorumlu Müdür Ali İhsan Demir ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, yayın anında kanalda bulunmadıklarını, olayın sehven yaşandığını belirterek üzüntü duyduklarını ve özür metni yayınladıklarını ifade etti.

Yayın moderatörü Musa Özuğurlu ise ifadesinde olayın, reji personelinin yayında söylenen cümleyi yanlış alt yazıya dönüştürmesinden kaynaklandığını, kasıt bulunmadığını beyan etti.

Savcılığın değerlendirmesi

Savcılığın sevk yazısında, yayında paylaşılan ifadenin 'cumhurbaşkanına hakaret' suçunu oluşturduğu yönünde yeterli şüphenin bulunduğu belirtildi. Ancak dosyada delillerin büyük oranda toplandığı ve tutuklamanın tedbir niteliğinde olduğu göz önüne alınarak, beklenen amacın adli kontrol tedbirleriyle sağlanabileceği ve bu aşamada adli kontrol hükümlerinin ölçülü olacağı değerlendirildi.