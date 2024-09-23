Telegram, kötüye kullanım durumunda kullanıcı bilgilerini paylaşacak

Telegram, Hizmet Şartlarını İhlal Edenlerle Mücadele Ediyor

Telegram kurucusu ve Üst Yöneticisi Pavel Durov, platformun adli yetkililerden gelen yasal talepler doğrultusunda, kullanıcıların hizmet şartlarını ihlal ettikleri durumlarda IP adresi ve telefon numaralarını paylaşabileceğini açıkladı.

Yasa Dışı Kullanımların Önüne Geçiş

Durov, Telegram'ın halka açık kanallar ve botlar gibi olanaklar sunduğunu, ancak bu özelliklerin yasa dışı ürünlerin satışı için kötüye kullanıldığını vurguladı. Ayrıca, kullanıcıların erişiminde sıkıntılar yaşanmaması için gizlilik politikalarının güncellendiğini belirtti.

Suçluların Caydırılmasına Yönelik Yeni Önlemler

Durov, geçerli yasal talepler doğrultusunda kötüye kullanım yapan kullanıcıların bilgilerini paylaşmanın, suçluların caydırılması amacıyla yapılacağını ifade etti. “Kötü niyetli kişilerin platformu kendi menfaatleri için kullanmasına izin verilmeyecek” dedi.

Durov'un Gözaltı Süreci

Durov, 24 Ağustos'ta Fransa'nın Paris kentindeki bir havaalanında gözaltına alınmıştı. 12 farklı suçlamayla karşı karşıya kalan Durov, 96 saatlik gözaltı sürecinin ardından 5 milyon avro kefaletle serbest bırakıldı ve tutuksuz yargılamaya tabi tutuldu. Kendisine, Fransa topraklarından çıkış yasağı konuldu.

Sosyal Medya Üzerinden İlk Açıklamaları

Gözaltına alındıktan sonra yaptığı açıklamada Durov, durumu "şaşırtıcı" olarak nitelendirerek, "Bir CEO'yu, platformundaki kullanıcıların işlediği suçlar nedeniyle suçlamak, akıllı telefon öncesi döneme ait yasalarla ele alınamaz," dedi. Ayrıca, Avrupa Birliği’nde temsilci bulunduklarını ve bu bölgeden gelen taleplere her zaman yanıt verdiklerini kaydetti.