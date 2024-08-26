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Telegram Kurucusu Pavel Durov'un Fransa'daki Gözaltısı Rus Basınında Şok Etkisi Yarattı

Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınması, veri güvenliği tartışmalarını kızıştırdı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:32
Telegram Kurucusu Pavel Durov'un Fransa'daki Gözaltısı Rus Basınında Şok Etkisi Yarattı

Telegram'ın Kurucusu Durov'un Fransa'da Gözaltına Alınması

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alındı ve bu durum, Rus medyasında geniş yankı buldu. Durov'un Batılı ülkelere veri erişimi konusunda endişeler hatırlatıldı.

Gözaltının Detayları

Fransız ve Rus haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre, 24 Ağustos'ta Bakü'den Fransa'ya giden Durov, Le Bourget Havaalanı'na özel jetle iniş yaptıktan sonra gözaltına alındı. Henüz resmi bir suçlama yapılmazken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda yorum yapmanın erken olduğunu ifade etti.

Telegram'ın Popülaritesi

Son dönemde Rusya'da X, Facebook, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına erişim engellerinin uygulamasıyla birlikte, Telegram hızla popülerleşti. Özellikle Ukrayna savaşında ve İsrail'in Gazze saldırılarında kritik bir iletişim aracı olarak kullanılıyor.

Durov'un Geçmişi ve Tartışmalar

2014'te Rusya'yı terk eden Durov, kullanıcı gizliliği ve ifade özgürlüğü konularında sıkça açıklamalarda bulunuyor. Son olarak, ABD hükümetiyle ilgili baskı iddialarını gündeme getirdi. Durov'un gözaltına alınması, dünya genelinde 1 milyara yaklaşan Telegram kullanıcıları için çeşitli tartışmaları tetikledi.

Veri Güvenliği Endişeleri

Rus gazetesi Kommersant, Telegram kullanıcılarının verilerinin sunucularda saklandığını ve şifreleme anahtarlarının paylaşılması durumunda üçüncü tarafların bu verilere erişebileceğini belirtti. Dmitriy Dirze gibi siyasi analistler, Durov'un Bakü'den ayrılmasının anlamının sorgulanması gerektiğini, Vladimir Putin'in aynı tarihlerde Bakü'de bulunmasının da dikkate alınması gerektiğini savundu.

Teknoloji uzmanı Eldar Murtazin, Durov'un gözaltında iken teklif alabileceğini ve bunun sonuçlarını değerlendirmenin zor olmadığını belirtti. Rusya'nın Yüksek Ekonomi Okulu'ndan Alen Dyuflo, Durov'un gözaltının hukuksal nedenlerden çok siyasi gerekçelerle yapıldığını öne sürdü.

Gelecek ve Sosyal Medya

Durov'un verilerin erişimi konusundaki pozisyonunu koruması gerektiğini vurgulayan teknoloji uzmanı Ilya Korşunov, Telegram'daki gizli sohbetlerin uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam edeceğini ifade etti.

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