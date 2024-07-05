Telegram siber suçlular için yeni bir pazar haline geliyor!

Kaspersky Digital Footprint Intelligence Analisti Alexey Bannikov'un verdiği bilgilere göre, hacktivistler Telegram'ı DDoS saldırıları ve diğer yıkıcı yöntemler için bir araç olarak kullanıyorlar. Bannikov, "Bu platform, kullanıcı verisi toplamayan en güvenli mesajlaşma uygulaması olarak biliniyor ve bu da suçlular için cezasızlık hissi yaratıyor" şeklinde konuştu.

TELEGRAM'DA SUÇ AĞLARI İÇİN YENİ PAZAR YERİ



Telegram'daki gölge topluluklar, siber suçlular için dolandırıcılık planlarını paylaşma, sızdırılmış veri tabanlarını dağıtma, DDoS saldırıları gibi hizmetleri ticaretini yapma amacıyla aktif olarak kullanılıyor. Kaspersky'nin analizlerine göre, bu tür faaliyetlerin hacmi son bir yılda %53 oranında arttı.

SİBER SUÇLULAR İÇİN RAHAT BİR PLATFORM

Siber suç topluluğu için Telegram'ın çekici olmasının birkaç nedeni var. Platformun kullanıcı dostu arayüzü ve düşük teknik gereksinimleri, her seviyeden suçlunun kolayca katılmasını sağlıyor. Bu durum, suçluların hızla büyüyen bir izleyici kitlesi toplamalarına olanak tanıyor.

KASPERSKY'DEN UYARI

Kaspersky uzmanları, bu gelişmelerin dijital güvenlik açısından ciddi riskler taşıdığını belirtiyor. Alexey Bannikov, "Telegram'ın geniş kullanıcı tabanı ve hızlı içerik dağıtımı, hacktivistler için ideal bir ortam sunuyor. Bu durum, saldırı ve hırsızlık gibi kötü niyetli faaliyetlerin yayılmasına zemin hazırlıyor" dedi.

Telegram'ın siber suçlular arasında giderek daha popüler hale gelmesi, dijital güvenlik uzmanlarını endişelendiriyor. Platformun kullanımının artmasıyla birlikte, güvenlik önlemlerinin de güçlendirilmesi gerekiyor.