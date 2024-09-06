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Telegram Yasa Dışı İçerik Açıklamasını Güncelledi

Telegram, sıkça sorulan sorular sayfasındaki yasa dışı içerik tanımını değiştirdi. Pavel Durov'un gözaltına alınmasının ardından gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:24
Telegram Yasa Dışı İçerik Açıklamasını Güncelledi

Telegram'da Yasa Dışı İçerik Açıklaması Değişti

Son günlerde yasa dışı içeriklerle ilgili eleştirilerin odağı haline gelen Telegram, sıkça sorulan sorular sayfasında "yasa dışı içerik" tanımını açıkladı. Bu değişiklik, kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un gözaltına alınmasının ardından gerçekleşti.

Açıklamalarda Neler Değişti?

Telegram, internet sitesindeki sıkça sorulan sorular bölümünde yaptığı düzenlemede, daha önce "yasa dışı içerik" tanımının altında bulunan şu ifadenin yerini değiştirdi: "Tüm Telegram sohbetleri ve grup sohbetleri katılımcılar arasında özeldir. Bunlarla ilgili herhangi bir talebi işleme koymuyoruz." Bu açıklama artık telif hakkı bölümü altında yer alıyor.

Ayrıca, daha önce "Telegram'da yasa dışı içerik var, bunu nasıl kaldırabilirim?" sorusunun cevabı da güncellenerek, yasa dışı içeriği bildirmek için moderatörlere yönelik "Rapor Et" butonlarına dikkat çekildi. Yeni açıklamada, özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kullanıcıların raporlama seçenekleri için "AB Dijital Hizmetler Yasası Kullanıcı Kılavuzunu" incelemeleri tavsiye ediliyor.

Elon Musk'tan Yorum

ABD'li iş insanı Elon Musk, bu değişiklik hakkında kendi sosyal medya platformu X'te "ilginç" ifadesiyle bir yorum yaptı.

Durov'un Gözaltı Süreci

Pavel Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanında gözaltına alınmıştı. Durov'un yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Paris Savcılığı, Durov hakkında 12 farklı suçlama bulunduğunu ve 96 saatlik gözaltı süresinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Durov, süreçle ilgili yaptığı ilk yorumda, "Bir CEO’yu yönettiği platformdaki şahısların işlediği suçlardan dolayı suçlamak yanlıştır" şeklinde konuştu. Ayrıca, Telegram'ın AB'de resmi bir temsilcilik bulundurduğunu ve taleplerine her zaman yanıt verdiklerini vurguladı.

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