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Televizyon dünyasının unutulmaz ismi Erkan Yolaç, son yolculuğuna uğurlandı

Televizyon ekranlarının unutulmaz ismi Erkan Yolaç, Levent'teki cenaze töreninin ardından Zekeriyaköy Mezarlığı'nda defnedildi. Ünlü sunucunun hayatı ve kariyeri haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.05.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 16:01
Televizyon dünyasının unutulmaz ismi Erkan Yolaç, son yolculuğuna uğurlandı

Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

Televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olan sunucu Erkan Yolaç, vefatının ardından Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazını müteakip gerçekleşen cenaze törenine birçok ünlü isim ve seveni katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de törene katılarak Yolaç için başsağlığı dileklerini iletti.

Erkan Yolaç'ın oğlu Mehmet Yolaç, törende yaptığı konuşmada babasının Türk televizyon tarihinin yaşayan son ustalarından biri olduğunu vurgulayarak, duygu dolu anlar yaşandı. Ünlü sunucunun cenazesi, omuzlara alınarak Zekeriyaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Erkan Yolaç Kimdir?

Sunucu Erkan Yolaç, 1935 yılında Kırklareli'nde doğmuştur. Eğitimine İstanbul'da devam eden Yolaç, iç mimar olarak mezun olduktan sonra medya sektörüne adım atmıştır. En bilinen programı olan "Evet-Hayır" ile tanınan Yolaç, Türk televizyon tarihine damga vuran bir isim olmuştur. Usta sunucu, sağlık sorunlarıyla mücadele ederken 2024 yılında aramızdan ayrılmıştır

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