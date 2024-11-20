Televizyonun Yerini Dijital Platformlar Alıyor: Brad Adgate Uyarıyor

Dijital Platformların Yükselişi

Medya Danışmanı Brad Adgate, televizyonun tarihsel olarak önemli bir iletişim ve eğlence aracı olduğunu ancak giderek dijital platformlara yerini bıraktığını vurguluyor. Adgate, 2030 yılına kadar kablolu televizyon uydu alıcılarının müzelere kaldırılacağını öngörüyor.

Dünya Televizyon Günü

Birleşmiş Milletler, televizyonun dünya üzerindeki toplumsal olaylara dikkat çekme gücünü 17 Aralık 1996'da kutlanmaya başlanan Dünya Televizyon Günü ile taçlandırdı. 1923 yılında John Logie Baird tarafından icat edilen televizyon, izleyicilere farklı kültürler ve yaşam tarzlarıyla tanışma fırsatı sunuyordu.

Dijital Dönüşüm ve İzleyici Alışkanlıkları

Televizyonun yerini dijital platformlara bırakmasında, küresel ölçekte değişen izleme alışkanlıkları ve teknoloji gelişmeleri etkili oldu. Kovid-19 salgını özellikle Netflix, Disney ve Amazon gibi platformların hızla yükselişine zemin hazırladı. Michigan Journal of Economics verilerine göre, 2015 yılında ABD hanelerinin %50'si dijital platformlara üyeyken, bu oran 2023'te %83'e ulaştı.

Salgın Döneminin Etkileri

Adgate, Kovid-19'un dijital içeriklerin yaygınlaşmasında önemli bir aşama olduğunu vurguladı. Salgından sonra birçok yeni dijital platformun kurulduğunu ve değerlendirildiğini dile getiren Adgate, bu platformlara yapılan milyarlarca dolarlık yatırımların, önümüzdeki yıllarda büyümelerini sağlayacağını belirtti.

Televizyonun Seyirci Kaybı

Adgate, televizyonun son 40 yıldır izleyici kaybettiğine dikkat çekti. Özellikle spor gibi geniş kitleler tarafından takip edilen içeriklerin dijital platformlara taşınmasının televizyonun izleyici kaybını artıracağı düşünülüyor. Adgate, bu süreçte "Dijital platformlar, içerik, izleyici kitlesi ve daha az reklam açısından çok daha fazla avantaj sunuyor," şeklinde konuştu.

İş Dünyasında Dijital Yatırımlar

Medya şirketlerinin büyük çoğunluğunun dijital platformlara ağır yatırımlar yaptığını ifade eden Adgate, televizyon içeriklerine yönelik yatırımların ise azaldığını açıkladı. Eğer büyük medya şirketleri dijital platformlardan çok televizyona odaklanırsa, izleyici sayılarını artırabileceklerinin altını çizdi.

Genç İzleyicilerin Tercihleri

Artık gençlerin dijital içerikleri tercih ettiğine işaret eden Adgate, bunun yanı sıra farklı yaş gruplarından izleyicilerin de dijital platformlara yönelmeye başladığını belirtti. İzleyicilerin dünya genelinden ilgi çekici içeriklere erişim imkanı bulduğunu ve izleme alışkanlıklarının küresel bir boyuta ulaştığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.