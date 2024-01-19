TEM Kınalı Kavşağı'nda korkunç kaza: Olay yerine ekipler yönlendirildi ölü ve yaralılar var
Silivri’deki TEM Otoyolu’nda yanlış yola giren otomobil geri dönmeye çalışırken arkasından gelen hafif ticari araç çarptı. Kaza sonucunda, otomobilin sürücüsü, eşi ve kızı öldü, hafif ticari aracın sürücüsü ise yaralandı.
Silivri Kınalı Gişeleri’nde Edirne yönünde saat 13.00 civarında kaza oldu. Alınan bilgilere göre, 06 LYT 79 plakalı otomobili kullanan Emin Yılmaz (61), yolda giderken yanlış sapağa girdi ve geri dönüş yaptı.
Aynı yönde giden 06 BSK 275 plakalı hafif ticari araç, geri dönen otomobile arkadan vurdu. Bariyerlere çarpıp duran otomobildeki sürücü Emin Yılmaz (61), eşi Şerife Yılmaz ve kızı Derya Yılmaz (25) öldü. Hafif ticari aracın sürücüsü İ.B. yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık, jandarma ekipleri çağrıldı.
Edirne yönündeki tek şerit kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı ve yolda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle araçlar olay yerinden çekildi, ölenler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.