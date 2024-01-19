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TEM Kınalı Kavşağı'nda korkunç kaza: Olay yerine ekipler yönlendirildi ölü ve yaralılar var

TEM Kınalı Kavşağı'nda korkunç kaza: Olay yerine ekipler yönlendirildi ölü ve yaralılar var Silivri’deki TEM Otoyolu’nda yanlış yola giren otomobil geri dönmeye çalışırken arkasından gelen hafif ticari araç çarptı. Kaza sonucunda, otomobilin sürücüsü, eşi ve kızı öldü, hafif ticari aracın sürücüsü ise yaralandı.