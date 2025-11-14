TEM Otoyolu Bolu Geçişinde Kar Yağışı — Gerede Cankurtaran'da Etkili

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Gerede Cankurtaran mevkiinde sabah başlayan kar yağışı aralıklı olarak sürüyor; Karayolları ekipleri güzergahta hazır.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:34
TEM Otoyolu Bolu geçişinde kar yağışı

Gerede Cankurtaran'da sabah saatlerinde başladı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Gerede ilçesi Cankurtaran mevkii sabah saatlerinde kar yağışıyla karşılaştı. Yağış, aralıklarla hafif şekilde devam ediyor.

Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğu bölgede sürücüler hızlarını düşürerek ilerliyor. Karayolları ekipleri ise güzergâhta hazır bekleyerek olası müdahaleler için önlem aldı.

