TEM Otoyolu Bolu Geçişinde Kar Yağışı — Gerede Cankurtaran'da Etkili

TEM Otoyolu Bolu geçişinde kar yağışı
Gerede Cankurtaran'da sabah saatlerinde başladı
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Gerede ilçesi Cankurtaran mevkii sabah saatlerinde kar yağışıyla karşılaştı. Yağış, aralıklarla hafif şekilde devam ediyor.
Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğu bölgede sürücüler hızlarını düşürerek ilerliyor. Karayolları ekipleri ise güzergâhta hazır bekleyerek olası müdahaleler için önlem aldı.
