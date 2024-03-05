TEM Otoyolu'nda gece yarısı korkunç kaza! Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Saatler 03.00’ü gösterirken, Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halinde olan Soner K. yönetimindeki 35 KD 5720 plakalı otomobil, beklenmedik bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kaza sonrası olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme sonucunda korkunç gerçeği ortaya çıkardı.





Aynı aileden olduğu anlaşılan Şükrü Okur, Muhammet Alihan Okur, Ecrin Okur, Melek Okur ve Fatma Gürsoy’un bu trajik kazada hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsü Soner K., ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Bu arada, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.