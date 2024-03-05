Bist 100
8.907,65 2%
DOLAR
31,6 0,07%
EURO
34,36 0,04%
ALTIN
2.138,63 0,02%

TEM Otoyolu'nda gece yarısı korkunç kaza! Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

İstanbul TEM Otoyolu’nda gece yarısı dehşet verici bir kaza yaşandı. Bir otomobilin, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan masum insanlara çarpması sonucu meydana gelen kaza, beş hayatı söndürdü.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 08:24
TEM Otoyolu'nda gece yarısı korkunç kaza! Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Saatler 03.00’ü gösterirken, Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halinde olan Soner K. yönetimindeki 35 KD 5720 plakalı otomobil, beklenmedik bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kaza sonrası olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme sonucunda korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

TEM OTOYOLUNDA KAZA

Aynı aileden olduğu anlaşılan Şükrü Okur, Muhammet Alihan Okur, Ecrin Okur, Melek Okur ve Fatma Gürsoy’un bu trajik kazada hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsü Soner K., ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Bu arada, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara’da akıllı telefon fiyatına akıllı yatırım! 23 bin TL'yi eşten dosttan bulan arsayı alacak!

Ankara’da akıllı telefon fiyatına akıllı yatırım! 23 bin TL'yi eşten dosttan bulan arsayı alacak!

Piyasanın en ucuz arabaları tek listede! Araba almak isteyenin gözleri ışıldayacak

Piyasanın en ucuz arabaları tek listede! Araba almak isteyenin gözleri ışıldayacak

Mutfaktaki gizli katile dikkat! Böyle görünüyorsa hemen çöpe atın

Mutfaktaki gizli katile dikkat! Böyle görünüyorsa hemen çöpe atın

Haşlanmış yumurtayı çatlatmayan tüyo! Herkes yanlış yapıyormuş

Haşlanmış yumurtayı çatlatmayan tüyo! Herkes yanlış yapıyormuş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TEM Otoyolu'nda gece yarısı korkunç kaza! Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
2
Antalya'da 3.8 şiddetinde korkutan deprem!
3
İstanbul için son seçim anketi az önce geldi: Oyu yüzde 46'dan yüzde 40'a kadar düştü!
4
Deprem Korkusu! 7 Şiddetinde Sarsıntı Panik Yarattı
5
AK Parti’nin Ankara Adayı Altınok’tan büyük vaat: "Köy yolları iki yıl içinde tamamlanacak!"
6
Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm çağrısı: "Hazırlığımızı hızlandırmalıyız!"
7
Son dakika! Çanakkale’yi deprem vurdu! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi!

Cebinde 34 bin TL'si olan arsa alabilecek! Milli Emlak ucuz arsa kampanyasını başlattı

Piyasanın en ucuz arabaları tek listede! Araba almak isteyenin gözleri ışıldayacak

Gram altının şirazesini kaydıracak rekor! O tarihten önce altın almayan yandı

Nüfus Müdürlüklerine memur alımı sürprizi! KPSS şartsız, yüksek maaş fırsatı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımına çıktı! Bölüm şartına dikkat

Sanayi yüzü görmeyen, bütçe dostu otomobil! Hiç bozulmayan araçlar listesi!

Mutfaktaki gizli katile dikkat! Böyle görünüyorsa hemen çöpe atın

Düşük faizli kredi arayanlara büyük jest! SMS atana 70.000 TL'ye kadar ödenecek

Akşam ne yemek yapsam diye düşünmeyin! 30 dakikada hazır mantarlı patates sefası tarifi

PTT ailelere kesenin ağzını açtı! Tek koşullu 5.330 TL nakit yardım

Haşlanmış yumurtayı çatlatmayan tüyo! Herkes yanlış yapıyormuş

Ankara’da akıllı telefon fiyatına akıllı yatırım! 23 bin TL'yi eşten dosttan bulan arsayı alacak!