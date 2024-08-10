TEM Otoyolu'nda Tekstil Yüklü Kamyonetin Devrilmesi Trafik Sıkışıklığına Yol Açtı

TEM Otoyolu'nda Trafik Kazası

TEM Otoyolu'nda, içerisinde tekstil malzemesi bulunan bir kamyonetin devrilmesi sonucu önemli bir trafik sıkışıklığı yaşandı. Alınan bilgilere göre, Ankara yönünde Ataşehir yol ayrımında meydana gelen kazada, 34 TM 1921 plakalı kamyonetin sürücüsü, önüne aniden çıkan bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücü Hafif Yaralandı

Kazada kamyonet sürücüsü Hakan A. hafif yaralanarak olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Olayı öğrenen polis, sağlık, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla kaza yerine intikal etti. Kamyonetteki tekstil malzemeleri çekiciyle kaldırıldı ve araç, belediyeye ait vinçle yoldan alındı.

Yaşanan kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve sürücüler zor anlar yaşadı.