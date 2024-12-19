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TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Yaralı

Pendik'te iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Ekipler hızla müdahale etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 07:48
TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Yaralı

TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Yaralı

TEM Otoyolu Pendik mevkisinde meydana gelen çarpışma sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Pendik Kurtköy mevkisinde İstanbul istikametinde seyreden M.T. idaresindeki 42 AVU 301 plakalı tır ile yine aynı yönde ilerleyen 16 RS 365 plakalı tıra çarpmasıyla gerçekleşti.

Çarpmanın ardından sürücü M.T. şoför koltuğunda sıkıştı. Olayın hemen ardından, durumun bildirilmesi üzerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, M.T.’yi 1 saatlik bir çalışma ile kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.T, ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu oluştu ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

TEM Otoyolu Pendik mevkisinde 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Pendik mevkisinde 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Pendik mevkisinde 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Pendik mevkisinde 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

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