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TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birden kazaya karıştı

İstanbul’da TEM Otoyolu üzerindeki 10 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza nedeniyle 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 16:49
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birden kazaya karıştı

İstanbul’da TEM Otoyolu üzerinde, Ankara istikametine doğru ilerleyen bir kamyon, önünde ilerlemekte olan bir başka kamyonete çarptı. Adem G.’nin kontrolünde olan kamyonun, freninin boşaldığı ve bu nedenle öndeki bir başka araca çarptığı öğrenildi.

İlk çarpmanın etkisi ile öndeki araçlar, kendi önlerinde ilerlemekte olan bir başka araca çarptı ve 10 aracın birden karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi.

Kazaya karışan araç sürücülerinden Melih G. ve Harun G.’nin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

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