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TEMELLİ: 2025 Bütçesinde Emekçilerin Vergi Yükü Düşürülmeli

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 2025 bütçesinde emekçilerin üzerindeki vergi yükünün mutlaka azaltılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:43
TEMELLİ: 2025 Bütçesinde Emekçilerin Vergi Yükü Düşürülmeli

Temelli'den 2025 Bütçesi Açıklamaları

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 2025 yılı bütçesinde emekçilerin üzerindeki vergi yükünün düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin tüm sorunlarının demokratik bir şekilde çözülmesi için DEM Parti olarak defalarca “biz hazırız” çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

Toplumda Oluşan Beklenti

Meclis'in açıldığı 1 Ekim'deki tokalaşma görüntülerini hatırlatan Temelli, bu anların ardından toplumda büyük bir beklenti oluşturduğunu belirtti. Temelli, “Kürt meselesinin barışçıl demokratik çözümü” konusundaki çağrılarını yineleyerek, kayyum uygulamalarıyla toplumun umutlarının zehirlendiğini ifade etti.

Kayyumlar ve Toksik Siyaset

Temelli, kayyumların demokratik siyaseti zehirlediğini belirterek, “Bu toksik anlayış, Türkiye'nin sadece umutlarını kırmakla kalmıyor, aynı zamanda siyasi ve iktisadi krizlerle dolu bir geleceğe mahkum ediyor.” dedi.

Yargı Düzenlemeleri ve Devlet Yararları

Yargıya yönelik düzenlemeleri eleştiren Temelli, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin “toplum, kamu yararı” değil “devlet yararı” vurgusu taşıdığını belirtti. Temelli, bu durumun halkın çıkarları aleyhine bir “üst aklın” korunmasına hizmet ettiğini savundu.

Bütçede Emekçilerin Hakları Göz Ardı Ediliyor

2025 bütçesinin emekçilerin haklarına yönelik herhangi bir düzenleme içermediğini vurgulayan Temelli, emekçilerin üzerindeki vergi yükünün çok fazla olduğunu ve bu verginin ivedilikle azaltılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, sermayeyi güçlendirmek amacıyla her türlü yönteme başvurulacağını öne sürdü.

Borçlanma ve Faiz Yükü

Önümüzdeki yıl inanılmaz bir borçlanma olacağına işaret eden Temelli, “Bu borcun yükünü halka ödetecekler.” dedi ve bütçeden faize ayrılan payın 2 trilyon liraya yaklaşmasının başlangıç ödeneği olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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