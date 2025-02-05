Temelli: Dezenflasyon Programı Başarısız, Halk Maliyetini Ödemeye Devam Ediyor

Temelli'den Çarpıcı Açıklamalar

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin ekonomik sorunlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Temelli, dezenflasyon programının başarısız olduğunun altını çizerken, bu başarısızlığın maliyetinin halk, emekçiler, kadınlar ve çocuklar üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu belirtti.

Deprem ve Ekonomik Sorunlar

Toplantıda 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri de hatırlatan Temelli, kentlerde depreme dayanıklı bir dönüşümün sağlanamadığını kaydetti. Deprem bölgesindeki sorunların hala devam ettiğini ifade eden Temelli, Türkiye'nin bu konudaki adımlarının yetersiz olduğunu ileri sürdü.

Temelli ayrıca, enflasyon sorununu gündeme getirerek fiyatların sürekli arttığını ve satın alma gücünün kaybolduğunu söyledi. Gelir dağılımında adalet sağlandığında enflasyonun düşeceğini vurgulayan Temelli, Türkiye'de yoksulluk gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

TBMM ve Yasalar Üzerine Eleştiriler

Temelli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) toplumun yararına etkin faaliyet göstermediğini söyleyerek, yasalaşan kanunların vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürdü. İktidarın, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına rağmen bazı kanun tekliflerini TBMM'ye getirdiğini belirten Temelli, bu tekliflerin gerekçeleri karşılamadığını dile getirdi.

Devlet Denetleme Kurulu'na Yönelik Eleştiri

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve ekonomiye dair düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun üzerinde de durarak, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ile ilgili hükümleri eleştirdi. Temelli, bu kanunla birlikte DDK'nın yetki alanının genişletildiğini ve bunun demokratikleşme çabaları açısından olumsuz bir etki yarattığını ifade etti.

Öcalan'ın Çağrısı Üzerine Değerlendirme

Basın toplantısında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, teröristbaşı Abdullah Öcalan tarafından yapılacak tarihi bir çağrı ile ilgili açıklamalarını hatırlatan Temelli, çağrının tarihinin henüz netleşmediğini, ancak en kısa sürede bir çağrının geleceğini bildirdi. Çağrının nasıl yapılacağı sorusuna ise Temelli, bu konunun iktidarın belirleyeceğini ifade etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.