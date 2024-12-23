Temelli: 'İmralı Ziyareti Talebine Henüz Resmi Dönüş Olmadı'

İmralı Ziyareti Taleplerine Resmi Dönüş Yok

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret taleplerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Temelli, "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Meclis'in Faaliyetlerine Eleştiri

Meclis'teki basın toplantısında konuşan Temelli, Meclis'in geçtiğimiz bir yıl boyunca halk için somut bir adım atmadığını vurgulayarak, bu süreçte görüşülen kanun tekliflerini eleştirdi.

Araştırma Komisyonlarına Tepki

Temelli, Narin Güran cinayeti, yenidoğan çetesi ve kadın cinayetleri üzerine kurulan Meclis araştırma komisyonlarının etkili bir şekilde çalışmadığını belirtti. "Araştırma komisyonları, kurulmuş olmak için kurulmamalı, işlevini yerine getirmeli," dedi.

2025 Bütçesi Üzerine Değerlendirme

Gelecek yılın bütçesini de eleştiren Temelli, "2025 yılı bütçesi, halkın hiçbir derdine çare olamayacak. 2025 yılı, 2024 yılından çok daha zor geçecek. Bütçe rakamları bunu gösteriyor. Özellikle yoksul halkımız ve emekçiler için hiç umut verici değil," şeklinde konuştu.

Resmi Yanıt Beklentisi

Bir gazetecinin İmralı ziyareti talebine dair yönelttiği soru üzerine Temelli, "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil. Eğer dönüş olursa bunu hemen basınla, hem kamuoyuyla paylaşacağız ama henüz bir dönüş söz konusu olmadı," dedi. Ayrıca, MHP Genel Başkanı'nın konuyla ilgili yorumlarına da değinerek, resmi bir dönüşün hala yapılmadığını vurguladı.