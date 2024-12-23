DOLAR
35,22 -0,04%
EURO
36,67 0,06%
ALTIN
2.960,08 0,28%
BITCOIN
3.376.755,37 -0,38%

Temelli: 'İmralı Ziyareti Talebine Henüz Resmi Dönüş Olmadı'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı ziyareti taleplerine henüz resmi dönüş yapılmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 14:43
Temelli: 'İmralı Ziyareti Talebine Henüz Resmi Dönüş Olmadı'

İmralı Ziyareti Taleplerine Resmi Dönüş Yok

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret taleplerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Temelli, "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Meclis'in Faaliyetlerine Eleştiri

Meclis'teki basın toplantısında konuşan Temelli, Meclis'in geçtiğimiz bir yıl boyunca halk için somut bir adım atmadığını vurgulayarak, bu süreçte görüşülen kanun tekliflerini eleştirdi.

Araştırma Komisyonlarına Tepki

Temelli, Narin Güran cinayeti, yenidoğan çetesi ve kadın cinayetleri üzerine kurulan Meclis araştırma komisyonlarının etkili bir şekilde çalışmadığını belirtti. "Araştırma komisyonları, kurulmuş olmak için kurulmamalı, işlevini yerine getirmeli," dedi.

2025 Bütçesi Üzerine Değerlendirme

Gelecek yılın bütçesini de eleştiren Temelli, "2025 yılı bütçesi, halkın hiçbir derdine çare olamayacak. 2025 yılı, 2024 yılından çok daha zor geçecek. Bütçe rakamları bunu gösteriyor. Özellikle yoksul halkımız ve emekçiler için hiç umut verici değil," şeklinde konuştu.

Resmi Yanıt Beklentisi

Bir gazetecinin İmralı ziyareti talebine dair yönelttiği soru üzerine Temelli, "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil. Eğer dönüş olursa bunu hemen basınla, hem kamuoyuyla paylaşacağız ama henüz bir dönüş söz konusu olmadı," dedi. Ayrıca, MHP Genel Başkanı'nın konuyla ilgili yorumlarına da değinerek, resmi bir dönüşün hala yapılmadığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Azerbaycan'da Önemli Temaslarda Bulundu
2
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AB Delegasyonu Başkanı Ossowski'yi Ağırladı
3
Hisarcıklıoğlu, Teknolojik Yeteneklerin Yetiştirilmesine Vurgu Yaptı
4
Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı
5
Belgrad Ormanı'nda İBB Ekiplerinin Tahliyesi Gerçekleşti
6
Lukaşenko: Ukrayna ile ilişkiler normalleşecek
7
Şanlıurfa'da Kamyon-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek