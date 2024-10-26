Temizlik İşçisi 23 Milyon Lirayla İlgili Dürüst Davranış Sergiledi

İzmir'de Dürüstlük Örneği

İzmir'in Menderes ilçesinde, inşaat ve apartmanlarda temizlik işi yapan 42 yaşındaki Özkan Aydik, hesabına yanlışlıkla yatırılan 23 milyon 16 bin 393 lirayı sahibine iade etti.

Para ile İlgili İlk Şok

Aydik, doğal gaz faturasını ödemek için bankanın mobil uygulamasını kullandığında, hesabında bu büyük meblağı görünce şaşırdı. İlk olarak bankayı arayan Aydik, ardından şubeye giderek konuyu müşteri temsilcisine aktardı.

Dürüstlüğün Önemi

Aydik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hesabımda 23 milyon lira görünce önce şok oldum. Hemen müşteri hizmetlerini aradım ve şubeye gittim. Bu parayı aileme ya da arkadaşlarıma söylemeden önce iade ettim" dedi.

Başka Bir Hayat

Aydik, inşaatlarda ve apartmanlarda temizlik yaparak geçimini sağladığını ve evinin kira olduğunu dile getirerek, "Bu parayı harcayabilirdim ancak aklıma bile gelmedi. Aklıma gelen tek şey, paranın haram olduğu düşüncesiydi. Bunu geri vermek zorundaydım. Sonunda çevreme durumu anlattım; bazıları bunu olumlu karşıladı, bazıları ise nedenini sorguladı. Ama benim için önemli olan paranın yerini bulmasıydı" şeklinde konuştu.

İzmir'de inşaat ve apartmanlarda temizlik yaparak geçimini sağlayan Özkan Aydik, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 23 milyon 16 bin 393 lirayı sahibine iade etti.

İzmir'de inşaat ve apartmanlarda temizlik yaparak geçimini sağlayan Özkan Aydik, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 23 milyon 16 bin 393 lirayı sahibine iade etti.