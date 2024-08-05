Temmuz 2023 Enflasyon Raporu: Fiyatlar Yükselmeye Devam Ediyor

Temmuz 2023 Enflasyon Raporu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Temmuz 2023'te aylık bazda %3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %1,94 artış kaydetti. Yıllık enflasyon oranları, tüketici fiyatlarında %61,78, yurt içi üretici fiyatlarında ise %41,37 olarak belirlendi.

TÜİK Verileri ve Enflasyon Rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Temmuz'da 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları %65,93, yurt içi üretici fiyatları %47,55 artış göstermiştir. Ayrıca, TÜFE, geçen yılın Aralık ayına kıyasla %28,76, geçen yılın aynı ayına göre ise %61,78 oranında yükseliş göstermiştir. Bu oran, Kasım 2023'te %61,98 olarak hesaplanan TÜFE'den bu yana en düşük seviyeyi temsil ediyor.

Geçtiğimiz Ay ve Beklentiler

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre %21,81, geçen yılın Temmuz ayına göre %41,37 olarak hesaplandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre, Temmuz ayında TÜFE'nin %3,51 artması bekleniyordu. Ekonomistler, bir önceki ay %71,6 olan yıllık enflasyonun %62,23'e ineceği tahmininde bulunmuşlardı.

Aylık ve Yıllık Değişim Verileri

Aylık olarak TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle gerçekleşti:

TÜFE Aylık: %3,23

Yİ-ÜFE Aylık: %1,94

TÜFE Yıllık: %61,78

Yİ-ÜFE Yıllık: %41,37

Bu veriler, tüketici ve üretici fiyatlarındaki artışın devam ettiğini ve ekonomik koşulların hassas bir durumda olduğunu gösteriyor.