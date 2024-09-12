Temmuz 2024'te Türkiye'ye 1.18 Milyar Dolar Yatırım Geldi

Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi Temmuz 2024'te Hız Kestirmedi

2024 yılının Temmuz ayında Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) miktarı 1 milyar 180 milyon dolar olarak belirlendi. Bu rakam, Yatırımcı Dernekleri Kurumu'nun (YASED) yayınladığı "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni" ile doğrulandı.

Yılın İlk Yedi Ayında UDY Performansı

Türkiye’nin yılın yedi ayında aldığı toplam UDY, 5 milyar 897 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine oldukça yakın bir performans sergiliyor.

Temmuz Ayı Yatırım Bileşenleri

Temmuz ayında gerçekleşen 1.18 milyar dolarlık UDY'nin 587 milyon doları doğrudan yatırım sermayesinden oluştu. Ayrıca, 306 milyon dolarlık kısım borçlanma araçları üzerinden ve 289 milyon doları ise yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı ile kaydedildi. Yatırım tasfiyeleri, 2 milyon dolarlık değer kaybı ile bu süreci etkiledi.

Sektörel Dağılım

Kimyasallar ve elektronik ürünler imalatında, 168 milyon dolarlık yatırım geliri ile öne çıktığı gözlemlendi. Temmuz ayındaki UDY girişinin sektörel dağılımı şu şekilde:

Kimyasal ve eczacılık ürünleri imalatı: %29

%29 Elektronik ve optik ürünlerin imalatı: %20

%20 Toptan ve perakende ticaret: %14

%14 İnşaat: %12

Yatırımcı Ülkeler

Temmuz 2024 itibarıyla en fazla yatırım, Almanya, Hollanda ve ABD’den geldi. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri %70 pay alırken, Almanya %39 oranı ile lider konumda. İlk yedi ay boyunca ise Hollanda, Almanya ve ABD, Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülkeler olarak sıralandı.