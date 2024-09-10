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Temmuz Ayı İş Gücü İstatistikleri Belli Oldu

Bakan Vedat Işıkhan, Türkiye’nin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İş gücü 123 bin kişi artarak 35.879.000’e ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:00
Temmuz Ayı İş Gücü İstatistikleri Belli Oldu

Temmuz Ayı İş Gücü İstatistiklerinin Değerlendirilmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayı iş gücü istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. Işıkhan, yaptığı açıklamada, "İş gücümüz bir önceki aya göre 123 bin kişi artış göstererek, 35 milyon 879 bin kişiye ulaştı. OVP hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz." dedi.

İstihdam Dostu Politikalara Vurgu

Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler ışığında, istihdam dostu politikaların etkilerinin devam ettiğini belirtti. "İşsizlik oranı son 15 aydır tek hanelerde kalmaya devam ediyor. 2024 yılı temmuz ayında işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesine geriledi. Genç işsizliği ise 1 puanlık iyileşme ile yüzde 16,6’ya düştü," ifadelerini kullandı.

İstihdamın Artması

Çalışma hayatını güçlendirmek amacıyla atılan adımların sonuçlarını olumlu bir şekilde gördüklerini ifade eden Işıkhan, "İstihdam sayımız, aynı dönemde 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,3 puan yükselerek yüzde 49,6 oldu," diye ekledi.

Işıkhan, iş gücünün bir önceki aya göre artışına dikkat çekerek, "OVP hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde işsizlikle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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