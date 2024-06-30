Temmuz ayına sıcak başlangıç! Batı ve Güney bölgelerinde orman yangını riski

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, yeni haftada yurt genelinde beklenen sıcaklık artışlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Yüksel, bu durumun orman yangınlarına yol açabileceğini vurguladı.

KUVVETLİ RÜZGAR VE ORMAN YANGINI RİSKİ

Güney ve batı bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, yangınları tetikleyici bir faktör olarak öne çıkıyor. Yüksel, rüzgarın gece saatlerinde etkisini azaltacağını ancak gün içinde özellikle kıyı Ege'de 40-60 kilometre/saat hızla esmeye devam edeceğini ifade etti. Bu rüzgar hızının zaman zaman 70-80 kilometre/saate ulaşabileceğini belirten Yüksel, olumsuz şartların devam edebileceğini söyledi. "Yarın akşam saatlerinden sonra rüzgarın hızının, orman yangını olan bölgelerde azalmasını bekliyoruz," diye ekledi.

GÜNEY VE BATI KESİMLERİNDE SICAKLIK ARTIYOR

Bu hafta güney ve batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini söyleyen Yüksel, çarşamba gününden sonra ise sıcaklıkların daha da artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağına dikkat çekti. "İç bölgelerde 29-30 derecede seyreden sıcaklıklar hafta ortasında 35-36 dereceye kadar yükselecek," açıklamasını yaptı.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN SEL UYARISI

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde ise kuvvetli yağışların görüleceğine dikkat çeken Yüksel, "Özellikle Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yarın kuvvetli yağış beklentimiz var. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve dolu yağışı gibi olumsuzluklar görülebilir," dedi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri gerektiğini belirtti.

HAFTA BOYUNCA SICAKLIKLARIN SEYİRİ

Yurt genelinde bu hafta en yüksek sıcaklığın Diyarbakır'da 40 derece olarak beklendiğini açıklayan Yüksel, Aydın ve Muğla'da sıcaklıkların 38-40 dereceye ulaşacağını söyledi. Üç büyükşehirde ise durum şu şekilde olacak:

İstanbul'da sıcaklık 30-32 derece arasında seyredecek.

Ankara'da sıcaklıklar çarşamba günü 30 dereceden 36 dereceye çıkacak.

İzmir'de hava açık, sıcak ve az bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklıkların hafta boyunca 35-36 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

ORMAN YANGINI VE SEL RİSKİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları orman yangını ve sel riskine karşı uyarıyor. Özellikle güney ve batı bölgelerinde yaşayanların, yangın riskine karşı dikkatli olmaları ve ormanlık alanlarda ateş yakmamaları gerekiyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde ise ani sel, su baskını ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanıyor.