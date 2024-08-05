Temmuz Ayında Enflasyon Rakamları Açıklandı

Enflasyon Verileri Üzerine Değerlendirme

Ülkemizde enflasyon, Temmuz ayında aylık bazda %3,23 olarak kaydedildi. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre önemli bir değişimi ifade ediyor.

Yıllık Enflasyon Oranı

Buna ek olarak, yıllık enflasyon oranı ise %61,78 seviyesine gerileyerek piyasalarda merakla beklenen veriler arasında yer aldı. Uzmanlar, bu oranların mevcut ekonomik durumu ve politika değişikliklerini gözler önüne serdiğini ifade ediyor.

İleriye Dönük Beklentiler

Ekonomistler, bu düşüşün sürdürülebilir olup olmayacağını ve yaratacağı etkileri mercek altına alarak, çeşitli tahminlerde bulunuyor.