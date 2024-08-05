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Temmuz Ayında Fiyat Değişimleri: Elektrik Zirvede, Patates Düşüşte

Temmuzda elektrik fiyatları yüzde 38 artarken, patates fiyatları yüzde 14,92 azaldı. Öne çıkan diğer değişimlere göz atın.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:26
Temmuz Ayında Fiyat Değişimleri: Elektrik Zirvede, Patates Düşüşte

Temmuz Ayında Tüketici Fiyatlarında Öne Çıkan Değişimler

Türkiye'de temmuz ayında tüketici fiyatları değerlendirilmiş ve sonuçlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile açıklanmıştır. Elektrik fiyatları, yüzde 38 ile en yüksek artışı gösterirken, patates gibi bazı ürünler yüzde 14,92 ile en büyük düşüşü yaşadı.

Artış Gösteren Diğer Ürünler

Temmuz ayında fiyat artışları, elektriğin ardından %17,22 ile içkiler ve %11,8 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı gibi ürünlerle devam etti. Diğer dikkat çeken artış gösteren ürünler arasında:

  • %10,09 - Kişisel ulaşım araçlarının yakıt ve yağları
  • %8,01 - Yumurtalar ve yumurta ile ilgili ürünler
  • %7,07 - Sebzeler (patates hariç)

En Fazla Düşüş Gören Ürünler

Fiyatı en fazla düşen ürün ise patates oldu. Bu durumu takip eden düşüşler ise şu şekildedir:

  • -14,92% - Patates ve bazı yumru bitkiler
  • -6,43% - Çocuk giyimi
  • -4,25% - Erkek ayakkabısı
  • -3,44% - Kümes hayvanları eti
  • -2,96% - Yemek odası ve oturma odası mobilyaları

Bu veriler ışığında, temmuz ayı içinde tüketici fiyatları ile ilgili önemli hareketler gözlemlenmiştir. Elektrik fiyatlarındaki artış ve patates gibi ürünlerin düşüşü, tüketici alışkanlıklarını etkileyecek gibi görünmektedir.

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