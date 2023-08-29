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Temmuz ayında İstanbul'a gelmeyen turist kalmadı: Rekor kırıldı

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Temmuz ayında İstanbul'a gelmeyen turist kalmadı: Rekor kırıldı
Turistler akın akın o ile geliyor! Temmuz ayında rekor kıran il hangisi? Detaylar haberimizde.

İstanbul'a temmuz ayında turist akını gerçekleşti. Turist sayısı temmuz ayında artış gösterdi. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'DA BU YIL TURİST ARTIŞI YAŞANDI

İstanbul İl Kültür ve Turuzim Müdürlüğü verileri açıkladı. İstanbul iline 2022 senesinin yedi aylık döneminde 8.514.806 turist geldi. 2023 senesinde % 15 artış göstererek 9.776.635 turist bu ile geldi. Şehir, geçen sene temmuzda 1.759.506 turist alırken bu sene temmuz ayında 1.873.97 turiste ev sahipliği yaptı. Turist sayısında geçen seneye göre %6 oranında bir artış gözlemlendi. Verilere göre 2022 senesinin aynı ayında İstanbul şehrini ziyaret eden turist sayısı bu senenin temmuz ayından bu yana en yüksek rakamına ulaştı. İstanbul şehrine temmuz ayında 1.823.416 turist hava yolu ile 49.681 turist ise deniz yolu ile şehre giriş yaptı. 

İstanbul'da Bu Yıl Turist Artışı Yaşandı

Geçen seneye göre hava yolu ile gelenler %5, deniz yolu ile gelenler ise %72'lik bir artış gösterdi. Bu senenin temmuz ayında Atatürk Havalimanı'ndan 1 bin 642, Sabiha Gökçen'den 571.429, İstanbul Havalimanı'ndan 1.304.345 turist giriş yaptı. Şehre deniz yolu ile Tuzla Limanı'ndan 1.846, Karaköy Limanı'ndan 1.719, Ambarlı Limanı'ndan 361, Haydarpaşa Limanı'ndan 240, Marmara Limanı'ndan 39, Pendik limanından 30 turist geldi. Senenin yedi ayında Türkiye'yi toplam 26.766.40 turist ziyaret etti. Bunun üçte birini İstanbul şehri ağırladı. Bunun yanı sıra şehri 2019 senesinin temmuz ayında 1.666.319, 2020 senesinin temmuz ayında 301.930, 2021 senesinin temmuz ayında isr 1.130.999 turist ziyarette bulundu.

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