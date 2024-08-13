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Temmuz İhracatı 6 Sektörle Yükseldi: İklim Krizi ve Yeni İnovasyonlar

Temmuz ayında ihracatta önemli artışlar ve inovatif gelişmeler dikkat çekti. İklim krizi ise sıcaklık rekorlarına sebep oldu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:45
Temmuz İhracatı 6 Sektörle Yükseldi: İklim Krizi ve Yeni İnovasyonlar

Temmuzda İhracatta Önemli Artış

Temmuz ayında Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayan 6 sektör, toplam 11,3 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek dikkat çekti. Bu sektörler arasında otomotiv endüstrisi, kimya, hazır giyim, çelik, elektrik ve elektronik ile metal sanayi öne çıktı. Özellikle otomotiv sektörünün ihracatı %14,7 artışla 3,1 milyar dolara ulaştı.

İklim Krizi Dünya Genelinde Etkili

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), sıcaklığın rekor seviyelere ulaştığını ve iklim krizinin etkilerinin her geçen gün arttığını belirtti. Örgütün sözcüsü Clare Nullis, yaz aylarının birçok ülke için en sıcak dönemler arasında yer aldığını vurguladı.

Yapay Zeka Enerji Tüketiminde Dikkat Çekici Veriler

Bir yapay zeka işleminin, 10 adet Google aramasına eşdeğer enerji kullandığı belirtildi. Özellikle veri merkezlerinin toplam enerji tüketimi 2030 yılı itibarıyla %3-4 seviyesine ulaşacak.

Sigorta Sektöründe Yapay Zeka Kullanımı

Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, yapay zekanın dolandırıcılığı engelleme konusunda önemli bir role sahip olduğunu ve birçok sigorta şirketinin bu sistemleri aktif olarak kullandığını ifade etti.

Sudan Savaşının Ciddi Etkileri

Sudan'da yaşanan savaş, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizine neden oluyor. Müzakerelerin sonuçsuz kalması ise durumu daha da kötüleştiriyor.

Çevre Duyarlılığı ve Depozito Yönetim Sistemi

GEKADER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eren, yeni Deposito Yönetim Sistemi'nin Türkiye'de 25 milyar içecek ambalajının geri dönüşümünün sağlanmasını hedeflediğini belirtti. PAGEV ve PAGÇEV başkanları da sistemin çevreye önemli katkılar sunacağını açıkladı.

Koyun Kalp Kapakçığı İnovasyonu

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir ekip, koyun kalp kapakçığı kullanarak yeni bir kalp kapakçığı implantı geliştirdi. Bu buluş, kalp hastaları için umut verici bir alternatif sunuyor.

Bireysel Performans: Dursunbeyli Süleyman'ın Hikayesi

Bir gözünü kaybeden ve sağ bacağı kısmen işlevini yitiren Dursunbeyli Süleyman, yetenekleriyle Balıkesir ve çevresindeki düğünlerde dikkat çekiyor.

Leyleklerin Zorlu Göç Yolu

Kuş gözlemcileri, leyleklerin göç yollarındaki zorluklarına dikkat çekerek, besin ihtiyacı ve elektrik direklerinden kaynaklanan tehlikeleri gündeme taşıdı.

Mersin Körfezi'nde Acil Durum

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Mersin Körfezi'nde gözlemlenen kirlilik durumu için uyarıda bulunarak su kalitesinin ciddi bir tehdit altında olduğunu ifade etti.

2023-2024 UEFA Süper Kupa Heyecanı

Polonya'nın başkenti Varşova'da, UEFA Süper Kupa mücadelesinde Real Madrid ve Atalanta karşı karşıya gelecek.

Milli Atıcının Başarı Hedefleri

Yusuf Dikeç'in antrenörü, mütevazılığı ve yetenekleriyle olimpiyatlarda başarı hedeflerinin yüksek olduğunu belirtti.

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