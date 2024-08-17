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Temmuzda Trenlerle Seyahat Eden Yolcu Sayısı 21 Milyonu Aştı

Temmuz ayında 21 milyon yolcu trenleri tercih etti, Marmaray ve Başkentray devrede.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:37
Temmuzda Trenlerle Seyahat Eden Yolcu Sayısı 21 Milyonu Aştı

Temmuzda Trenle Seyahat Eden Yolcu Sayısı 21 Milyonu Aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren yolculuğuna olan ilginin artığını belirtti. Temmuz ayında, yüksek hızlı tren (YHT), Marmaray, Başkentray ve diğer bölgesel trenler ile toplamda 20 milyon 714 bin 266 kişi seyahat etti.

İstanbul'daki Marmaray Kullanımı

Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki Marmaray ile 16 milyon 863 bin 448 yolcunun seyahat ettiğini duyurdu. Marmaray'ın, İstanbul'un ulaşımında ne denli kritik bir rol oynadığına da vurgu yaptı.

Başkartray'ın Başarısı

Ankara'nın ulaşımında da önemli bir yer tutan Başkentray ile 1 milyon 779 bin 123 yolcunun seyahat ettiğini ifade eden Uraloğlu, bu projelerin büyükşehirlerdeki trafik sorununa çözüm sunduğunu belirtti.

Artan Demir Yolu Talepleri

Yaz aylarında demir yolu ulaşımına olan talebin arttığını kaydeden Uraloğlu, temmuz ayında YHT, ana hat ve bölgesel trenlerle toplam 2 milyon 71 bin 695 yolcu taşındığını belirtti. YHT'lerle 1 milyon 114 bin 206 kişiye hizmet verildi.

Demir yolu ulaşımının güvenliği ve konforu, yolcuların tercihlerini etkileyen faktörler arasında yer almakta.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yüksek hızlı tren (YHT), Marmaray...

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yüksek hızlı tren (YHT), Marmaray, Başkentray, bölgesel ve ana hat trenleriyle Temmuz 2024'te 20 milyon 714 bin 266 kişi seyahat etti.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yüksek hızlı tren (YHT), Marmaray...

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yüksek hızlı tren (YHT), Marmaray, Başkentray, bölgesel ve ana hat trenleriyle Temmuz 2024'te 20 milyon 714 bin 266 kişi seyahat etti.

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