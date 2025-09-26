Temsilciler Meclisi Demokratlarından Trump'a Çağrı: Filistin Devleti'ni Tanıyın

46 Demokrat milletvekili, Başkan Trump'a mektup göndererek ABD'nin Filistin Devleti'ni resmen tanımasını talep etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 20:04
Temsilciler Meclisi Demokratlarından Trump'a Çağrı: Filistin Devleti'ni Tanıyın

Temsilciler Meclisi Demokratlarından Trump'a Çağrı: Filistin Devleti'ni Tanıyın

Demokratlar, resmi tanımayı talep etti

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat milletvekilleri, Başkan Donald Trump'a yazdıkları bir mektupta, ABD'nin Filistin Devleti'ni resmen tanıması çağrısında bulundu. Haberi The Guardian gazetesi paylaştı.

Mektuba öncülük eden Ro Khanna ve diğerleriyle birlikte toplam 46 Demokrat Kongre üyesi imza attı. Khanna, söz konusu haberi ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşarak, daha fazla Kongre üyesinin mektuba imza koyması çağrısı yaptı.

Bugün ABD Başkanı Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya iletileceği belirtilen mektupta, "Filistin'in kendi kaderini tayin hakkını tanımak için çok geç kalınmış bir adım" ifadesi kullanıldı ve ABD'nin diğer Batılı ülkeler gibi Filistin Devleti'ni tanıması gerektiği vurgulandı.

Demokrat Kongre üyelerinin mektubunda ayrıca, "Filistinlilerin yaşamları korunması gerektiği gibi, bir halk ve ulus olarak hakları da acilen tanınmalı ve korunmalıdır. ABD de dahil olmak üzere, Filistin Devleti'ni henüz tanımayan diğer ülkelerin hükümetlerini bu yönde teşvik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ro Khanna öncülüğündeki bazı Demokrat Kongre üyeleri, ağustos ayı başında da benzer bir mektubu Trump yönetimine göndermiş ve ABD'nin Filistin Devleti'ni tanımasını talep etmişlerdi.

Öte yandan Senatör Jeff Merkley geçen hafta Senato tarihinde bir ilk olarak, Başkan Trump'tan "Filistin Devleti'ni tanımasını" talep eden bir karar tasarısı sundu. Tasarıya 7 Demokrat ve 1 bağımsız senatör destek verdi.

