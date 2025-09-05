Temyiz Mahkemesi 'Timsah Alcatraz'ın Faaliyetini 'Şimdilik' Sürdürmesine Karar Verdi

Temyiz Mahkemesi 'Timsah Alcatraz' için 'şimdilik' faaliyet izni verdi

ABD Temyiz Mahkemesi, Florida'da bulunan ve kamuoyunda 'Timsah Alcatraz' göçmen gözaltı merkezi olarak anılan tesisin faaliyetlerini geçici olarak sürdürmesine karar verdi. Mahkeme, yürütmeyi kamu yararı gerekçesiyle durdurdu.

Yasal süreç ve önceki karar

Çevre grupları tarafından açılan dava sonucu, geçen ay ABD Bölge Yargıcı Kathleen Williams tesisin bir kısmının kapatılması ve tesise ilave göçmen getirilmesinin yasaklanması yönünde karar almıştı. Bu karara yapılan itiraz üzerine dosya Temyiz Mahkemesi'ne taşındı.

Çevreciler ve doğal yaşam endişeleri

İnsan hakları örgütleri ile 'Everglades Dostları' gibi çevre kuruluşları, tesis arazisinin yüzde 96'sının Florida panteri gibi savunmasız türlerin yaşadığı sulak alanlardan oluştuğunu belirterek projeye karşı yasal süreç başlatmıştı. Davacı çevre grupları, temyiz kararını doğal yaşam için 'çok üzücü' bulduklarını ve davanın henüz sonuçlanmadığını vurguladı.

Tesisin açılışı ve kamuoyu tepkisi

'Timsah Alcatraz', Everglades bölgesinde inşa edildi ve düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip. Tesisin açılışı 1 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Yıllık maliyeti yaklaşık 450 milyon dolar olacak gözaltı merkezinin eski Alcatraz Hapishanesi'ne benzetilmesi ve 'kaçışın neredeyse imkansız' yorumları, medya ve kamuoyunda eleştirilere yol açtı. Tesisin bu adla anılması, aşırı güç kullanımı ve insan hakları ihlalleri endişelerini beraberinde getirdi.