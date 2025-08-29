DOLAR
41,15 -0,23%
EURO
48,13 0,04%
ALTIN
4.556,21 -1,08%
BITCOIN
4.451.898,86 3,33%

Temyiz Mahkemesi Trump'ın Venezuelalı Göçmen Korumasını Durdurdu

ABD federal temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin yaklaşık 600 bin Venezuelalının Geçici Koruma Statüsü'nü sona erdirme planını engelledi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 21:10
Temyiz Mahkemesi Trump'ın Venezuelalı Göçmen Korumasını Durdurdu

Federal temyiz mahkemesi Trump yönetiminin kararını engelledi

ABD'de federal temyiz mahkemesi, Donald Trump yönetiminin Venezuela'dan gelen göçmenlere tanınan Geçici Koruma Statüsünü kaldırma planını engelledi. Karar, yüz binlerce Venezuelalının yasal statüsünü etkileyebilecek bir adımı durdurdu.

Mahkeme kararının gerekçesi ve kapsamı

Temyiz mahkemesi, planın yaklaşık 600 bin Venezuelalıyı etkilemesinin beklendiğini duyurdu ve uygulamanın Kongre kararlarına uygun olmadığına işaret etti. Bu gelişme, nisan başında California eyaleti federal bölge yargıcı Edward Chen tarafından planın geçici olarak durdurulmasının ardından geldi.

Geçici Koruma Statüsü krizi

Eski Başkan Joe Biden döneminde Venezuela'dan gelenlere tanınan statü kapsamında bu kişilere 18 ay süreyle Geçici Koruma Statüsü verilmişti. Biden dönemindeki uygulamayla, doğal afet veya askeri ihtilaf yaşayan ülkelerden gelenlerin yararlandığı bu statüden 17 ülkeden yaklaşık 1 milyon kişi faydalanıyordu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 29 Ocak'ta Venezuelalı göçmenlere verilen Geçici Koruma Statüsü uygulamasını iptal ettiğini bildirmişti. Noem, bu kişilerin durumunun diğer göçmenlerle aynı süreçte tek tek değerlendirileceğini belirtmişti.

Venezuelalı göçmenlerin statülerinin 7 Nisanda sona ermesi beklenirken, nisan başında federal yargıç Edward Chen söz konusu planı geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamuya 8.000+ Personel Alımı: Son Başvuru 3 Eylül 2025
2
ÜSKAP Başladı: Hatay'da 3 Ay Boyunca Aylık 32.500 TL Destekle İstihdam Hamlesi
3
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL
4
Tekirdağ Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
5
Belçika'dan Tepki: ABD'nin Filistinli Yetkililerin Vizelerini İptali 'Diplomasiye Darbe'
6
Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden 30 Ağustos'a Özel Klip
7
Japonya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem — Miyagi Açıkları

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı