Temyiz Mahkemesi Trump'ın Venezuelalı Göçmen Korumasını Durdurdu

Federal temyiz mahkemesi Trump yönetiminin kararını engelledi

ABD'de federal temyiz mahkemesi, Donald Trump yönetiminin Venezuela'dan gelen göçmenlere tanınan Geçici Koruma Statüsünü kaldırma planını engelledi. Karar, yüz binlerce Venezuelalının yasal statüsünü etkileyebilecek bir adımı durdurdu.

Mahkeme kararının gerekçesi ve kapsamı

Temyiz mahkemesi, planın yaklaşık 600 bin Venezuelalıyı etkilemesinin beklendiğini duyurdu ve uygulamanın Kongre kararlarına uygun olmadığına işaret etti. Bu gelişme, nisan başında California eyaleti federal bölge yargıcı Edward Chen tarafından planın geçici olarak durdurulmasının ardından geldi.

Geçici Koruma Statüsü krizi

Eski Başkan Joe Biden döneminde Venezuela'dan gelenlere tanınan statü kapsamında bu kişilere 18 ay süreyle Geçici Koruma Statüsü verilmişti. Biden dönemindeki uygulamayla, doğal afet veya askeri ihtilaf yaşayan ülkelerden gelenlerin yararlandığı bu statüden 17 ülkeden yaklaşık 1 milyon kişi faydalanıyordu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 29 Ocak'ta Venezuelalı göçmenlere verilen Geçici Koruma Statüsü uygulamasını iptal ettiğini bildirmişti. Noem, bu kişilerin durumunun diğer göçmenlerle aynı süreçte tek tek değerlendirileceğini belirtmişti.

Venezuelalı göçmenlerin statülerinin 7 Nisanda sona ermesi beklenirken, nisan başında federal yargıç Edward Chen söz konusu planı geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.