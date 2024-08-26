Tendürek Dağı'nda PKK/KCK Operasyonu: Mutfak Tüpleri Ele Geçirildi

Ağrı'da PKK/KCK Operasyonu

Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonlar sonucunda önemli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristlerin barınma alanlarına yönelik düzenledikleri operasyonda, bir mağarayı tespit etti. Tendürek Dağı Şehit Jandarma Çavuş Serkan Özdemir Operasyonu adıyla gerçekleştirilen bu operasyon kapsamında, mağaranın içinde 7'si dolu olmak üzere toplam 22 büyük mutfak tüpü, 13 adet örgütsel yayın ve 1 adet akü ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin, teröristlerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere saklandığı düşünülüyor.