Tercan'da 11 Kasım Fidan Dikimi: Milli Ağaçlandırma Günü'nde Yeşil Hareket

Tercan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidanlar Toprakla Buluştu

Etkinlikte çevre bilinci ve ağaçlandırmanın önemi vurgulandı

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı kapsamında, tüm Türkiye’de olduğu gibi Tercan’da da eş zamanlı olarak fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam Neslihan Kısa Duman, Tercan Belediye Başkan Vekili Gökay Ateş, Cumhuriyet Savcısı Fatmanur Yıldırım, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakma hedefiyle fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlikte, toplumda çevre bilincinin artırılması ve ağaçlandırmanın önemi üzerinde duruldu.

Yerel yetkililer ve katılımcılar, benzer etkinliklerin sürdürülebilir çevre hedeflerine katkı sağlayacağını belirterek, toplumun her kesiminin ağaçlandırma çalışmalarına destek vermesinin önemine dikkat çekti.

