Tercan Ovası'nda Kışlık Patates Hasadı: Erzincan'da Bereket Başladı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kışlık patates hasadı başladı; kaliteli ürünler Türkiye genelinde ilgi görüyor, hasat önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 10:14
Tercan Ovası'nda Kışlık Patates Hasadı: Erzincan'da Bereket Başladı

Tercan Ovası'nda Kışlık Patates Bereketi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde hasat heyecanı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kışlık patates hasadı tüm hızıyla sürüyor. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçiler tarlalarda hummalı bir çalışma yürütüyor.

Tercan'ın verimli topraklarında yetişen patatesler, hem lezzet hem de kalite açısından öne çıkıyor ve Türkiye genelinde talep görüyor.

Çiftçiler, bu yılki verimden memnun olduklarını ifade ederken, ürünlerin büyük kısmının iç pazarda değerlendirileceği belirtildi.

Hasat çalışmalarının önümüzdeki günlerde de yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Çiftçiler, bereketli bir sezon geçirmenin ve emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

ERZİNCAN’IN TERCAN İLÇESİNDE KIŞLIK PATATES HASADI SÜRERKEN, KALİTELİ VE LEZZETLİ ÜRÜNLER TÜRKİYE...

ERZİNCAN’IN TERCAN İLÇESİNDE KIŞLIK PATATES HASADI SÜRERKEN, KALİTELİ VE LEZZETLİ ÜRÜNLER TÜRKİYE GENELİNDE İLGİ GÖRÜYOR

ERZİNCAN’IN TERCAN İLÇESİNDE KIŞLIK PATATES HASADI SÜRERKEN, KALİTELİ VE LEZZETLİ ÜRÜNLER TÜRKİYE...

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Keskin Viraj Tehlikesi: Esnaf Kamerayla Kazaları Belgeliyor
2
GKV Anaokulu'nda 'Ata’m' Sergisi: 10 Kasım'da Atatürk Sevgisi
3
Erzincan'da askeri araç, traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı, 1’i kritik
4
Altıntepe Kalesi Drone Görüntüleriyle Gündemde: Erzincan'da Urartu İzleri
5
Gaziantep’te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap, 31 Gözaltı
6
Sayıştay Raporu: Sinop Belediyesi'nde Usulsüzlük Zinciri ve İç Kontrol Zaafiyeti
7
Malatya'da Zirai Donun Ardından Kayısı Bahçeleri Gelecek Yıla Umut Veriyor

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu