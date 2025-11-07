Tercan Ovası'nda Kışlık Patates Hasadı: Erzincan'da Bereket Başladı

Tercan Ovası'nda Kışlık Patates Bereketi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde hasat heyecanı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kışlık patates hasadı tüm hızıyla sürüyor. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçiler tarlalarda hummalı bir çalışma yürütüyor.

Tercan'ın verimli topraklarında yetişen patatesler, hem lezzet hem de kalite açısından öne çıkıyor ve Türkiye genelinde talep görüyor.

Çiftçiler, bu yılki verimden memnun olduklarını ifade ederken, ürünlerin büyük kısmının iç pazarda değerlendirileceği belirtildi.

Hasat çalışmalarının önümüzdeki günlerde de yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Çiftçiler, bereketli bir sezon geçirmenin ve emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

