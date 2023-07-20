Tercihler ne zaman başlıyor Yks? ÖSYM tercihler ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ne zaman son? soruları gündeme geliyor. YKS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kalmasıyla beraber YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Öğrencilerin gündeminde bulunan konuyla ilgili merak edilenler arasında Tercihler ne zaman başlıyor YKS? ÖSYM tercihler ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ne zaman son? soruları araştırılıyor.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 buçuk milyondan fazla adayın katılmış olduğu 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklandı.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yks Tercih Klavuzu'nun açıklamasının sonrasında üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

SINAV BİRİNCİLERİ TEK TEK İLAN EDİLDİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasının devamında sınav birincilerini ayrı ayrı okudu: "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla hiçbir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği yer almamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

TABAN VE TAVAN PUANLAR BELİRLENECEK