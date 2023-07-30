Terk edilen çiftlikte ölüme terk edilmiş, hasta 16 köpek bulundu

Hepimizin bildiği gibi tüm hayvanlar bizim bakımımıza muhtaçlar bizlerin de görevi onlara en iyi şekilde bakmak. Ama bazı vicdansızlar sadece ticari amaç ile köpekleri bir araya toplayıp daha sonra hayvanları ölüme bırakıp gitmişler. Detaylar haberimizde…







TERK EDİLMİŞ ÇİFTLİKTE 16 KÖPEK BULUNDU! ÖLÜME TERK EDİLEN KÖPEKLER UYUZ OLMUŞ GÜNEŞ BİLE GÖREMEMİŞ!

Bursa'da terk edilmiş bir çiftlikte 16 köpek bulundu. Köpeklerin hiçbirinin resmi olarak pire bırakılmadığı ve yavruların güneş ışığını bile göremediği belirlendi. Bulundukları yerden kurtarılan yavru köpekler de dahil olmak üzere bu cins köpeklere bakıldı. Uyuz olan köpekler en az 14 gün karantinaya alınacaktır.

Bursa'da bir çiftlikte teriyer, yorkshire teriyeri ve Spitz cinsi 16 köpek terk edilmiş halde bulundu. Yavruları da dahil olmak üzere köpekler bulundukları yerden HEPAD tarafından kurtarıldı ve tedaviye alındı.

"ÖLÜME TERK EDİLMİŞLER"

Çiftlik sahibinden haber alınca köpeklere gittiğini ve 3 yavrunun durumunun çok ağır olduğunu söyleyen HEPAD'ın kurucusu Emre Demir, “Bunlar daha önceden kapanan bir üretim çiftliğinde bırakılması sebebiyle, bakımsızken daha da bakımsız hale geliyor. Ve daha sonradan orada fark eden kişi bize haber veriyor. Ve sonrasında biz alıyoruz. Hiçbirinde çip yok. Ama zamanında üretilmişler, kullanılmışlar. Baktığınızda zaten o 3 tane olan en zavallılarıydı. Gün yüzü bile görmedikleri, ilk halindeki o tırnakların uzunluğundan çok net belli oluyordu. Ama tabii ki her şeyden önce dokunduğumuzda kendilerini saklamaları, ürkmeleri, korkmaları, ne kadar aslında üzüntülü bir hayat ifade ettiğini anlatabiliyor. Bunlar üretiliyor. Üretim sonrasında, üretici orayı kapatıyor, gidiyor ve bunlar bir süre, uzun bir süre orada bakımsız halde duruyorlar. Daha sonra oraya gelen, orayı alan kişi de bunların sağlıksız olduğunu, alınmasını rica ediyor. Zaten baktığımızda herhangi bir sahibi, ailesi görünmüyor. Çünkü hiçbirinde çip yok. Belki de unutuldu. Belki de bilerek ölüme terk edildi. Yani bunu demek istemiyoruz. Çünkü derken de gerçekten dilim varmıyor böyle demeye ama maalesef öyle görünüyor. Zaten başını saklamalarından, geriye kaçmalarından anlayabiliyorsunuz” diye konuştu.

‘BU HAYVANLAR, KİRLİ TİCARETE ORTAK OLMAMALI’

Talep olduğu sürece köpek ticaretinin devam edeceğini ve bu nedenle çok sayıda hayvanın zor koşullarda yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu: "Bu hayvanların satılmaması gerektiğini her zaman söyledik. Normal doğal seleksiyonla doğup yetiştirilen hayvanlar değil. Hayvanlar insanların iradesine göre üretiliyor. Birçok insan arka planda nasıl üretildiklerini bilmiyorlar ama dar alanlarda çiftleştirilerek çok rahatsız koşullarda üretiliyorlar. dedi.

Köpeklerden 3'ünün uyuz hastalığına yakalandığını ve diğerlerinden daha fazla terk edildiğini anlatan Demir, “16 arkadaşımız geldi. Yarısından fazlasının genel durumu iyi değil. Diğerleri karantinada. Onlara da ilk yardım yapıldı. Ama durumları ağır olduğu için tabii ki önce tedavi oluyorlar. Diğerleri de benzer sağlık kontrollerinden geçti" dedi.

‘ÖNCE GEÇİCİ YUVA OLUN, MİSAFİR EDİN’

Tedavileri tamamlandıktan sonra köpeklerin yasal olarak sahiplenileceğini söyleyen Emre Demir, sahiplenmek isteyenlere de uyarıda bulundu:

"Elbette gördüğümüz bu, göremediğimiz çok ama çok daha fazla şey olduğunu biliyoruz. Bu anlamda daha fazla kontrol gerektiğine inanıyoruz. Tabii bu zaten yapıldı. Şimdi kontrollü, tabii ki. ama ne yazık ki özellikle merdiven altı ya da evde ürünler var onları biliyoruz insanlar kendi internet sitelerinde paylaşıp satabiliyorlar. Bir hayvanı sevmek başka, bir hayvana sahip çıkmak başka. Eminim herkes hayvanları sever ama herkes hayvanlara sahip çıkamaz. Çok fazla mali ve manevi yükümlülük var. Dolayısıyla arkadaş edinmek istiyorsak bu kriterleri öncelikle kendimiz için değerlendirmemiz gerekir. En büyük tavsiyemiz önce geçici bir yuva oluşturun, deneyin, ev sahipliği yapın. Başa çıkabileceğini düşünüyorsan, o zaman kendine ömür boyu sürecek bir arkadaş bul. Bu anlamda şehrin barınaklarına, derneklerine ve gönüllülerine herkes katılabilir. Çünkü yüzlerce, binlerce, belki milyonlarca arkadaşımız ülkemizde yuva arıyor.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Terk edilmiş köpeklerin tedavisi hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Melike Çelebi, şunları söyledi:

"Çok kötü durumdalar. Birinde çok şiddetli uyuz var. Diğerinin tüy ve derisinin sağlığı tamamen bozuldu. 5 yavrumuza inanılmaz pire geldi. Her yer zifiri karanlık. Sadece içini ve dışını tarıyoruz. Var olanlardan birkaçını attılar, rahatladılar. Gelecekteki süreçlerde bireysel kontroller yapmaya devam edeceğiz. Geldiklerinde acil müdahale yaptık. Minimum 14 gün karantina devam edecek. Ancak uyuz hastalarımızda bu süre daha uzun olabilir. Bu 3 yavrunun durumu ciddi. Leishmania olabilir. Emin değiliz, kontrol edeceğiz. Bu hastalık bir kan parazitidir. Kötü bakım altındaki hayvanlarda, o olup olmadığını göreceğiz. Ne yazık ki, doğru zamanda uygun şekilde tedavi edilmeyen herhangi bir hastalık ölümcül olabilir.