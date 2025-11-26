Terme'de kahverengi kokarca ile mücadele: 850 hane, 623 ahır ilaçlandı

Samsun’un Terme ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi’nde, kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen kışlak mücadele programı kapsamında mahalledeki yapı ve alanlar teknik personel eşliğinde biyosidal ilaçlarla ilaçlandı.

İlaçlama çalışmasının detayları

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan uygulamada 850 hane, 23 kamu alanı ve 623 ahır ile benzeri yapı teknik personeller gözetiminde ilaçlandı. Mücadelede kullanılmak üzere 10 adet ilaçlama makinesi mahalle sakinleri tarafından hazırlandı. Koruyucu kıyafet ve biyosidal ilaçların temini ise Terim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlandı.

İlaçlama öncesinde uzman ekipler, mahalle halkına kahverengi kokarcanın ürünlere verdiği zararlar, etkili mücadele yöntemleri ve kışlak döneminde alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından ilaç karışımının hazırlanışı ve uygulama teknikleri anlatılarak sahada toplu ilaçlamaya geçildi.

Yetkililerin açıklamaları

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Kahverengi kokarca ile mücadele etmek amacıyla bakanlığımız bir eylem planı oluşturdu. Bu plan doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Kışlak alanlarda bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bunlar serender, ahır, odunluk gibi yerler. Bu alanlarda kışı geçirmek için toplanan kokarcalara karşı biyosidal ilaçlar kullanarak mücadele çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Böyle kokarcanın popülasyonunu baskı altına almaya çalışıyoruz" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise, "Kokarca ile mücadeleyi stratejik olarak uyguluyoruz. Çünkü kokarca yok olursa başka bir şey çıkacak. Bütün kurumlar, yerel yönetimler, merkezi yönetim ve halkımızla beraber geçen sene bir mücadele başlattık. Bu mücadele ilk başladığında halkımız bunu hafife aldı. Geçen sene buradaki fındığa etkisini görünce herkes panikledi ve buna sarıldı. Geçen sene yaptığımız mücadelede sonuç aldık. Bu şunu gösteriyor demek ki mücadeleye devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, kışlak dönemindeki mücadelenin kahverengi kokarca popülasyonunu kontrol altında tutmak ve tarımsal üretimdeki zararı azaltmak amacıyla büyük önem taşıdığını vurguladı.

