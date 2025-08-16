Terme Karma OSB'nin Faaliyet Alanı 1 Milyon m² Artırıldı

Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin Faaliyet Alanı 1 Milyon m² Artırıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyet alanının 1 milyon metrekare daha artırılarak iki katına çıkarılmasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Kararın Önemi

Vali Tavlı, artış kararının Samsun'un her geçen gün güçlenen sanayi yapısına, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Açıklamasında ayrıca ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımın da yer aldığını belirtti.

Yeşil OSB ve Hedefler

Tavlı, Yeşil OSB anlayışıyla çevreye duyarlı, planlı organize sanayi bölgeleri kurma hedefinin sürdüğünü; yerli ve yabancı yatırımcılara altyapı ve destek hizmetlerinin kesintisiz ve üst düzey kalitede sunulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Tavlı'nın Değerlendirmesi

Bu dönemde Terme OSB'miz de genişleyen alanıyla Türkiye Yüzyılı'na ve Samsun Yüzyılı'na büyük katkılar sağlayacak inşallah. Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyet alanı 1 milyon metrekare daha artırılarak iki katına çıkartılması Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Terme ilçemiz, Samsun'umuz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Terme OSB'mizin ve ilimizde faaliyet gösteren tüm OSB'lerimizin ve eğitimden sağlığa, tarımdan turizme her alanda Samsun'umuzun gelişimine vermiş oldukları destekleri için saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile sayın Tarım ve Orman Bakanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin çok kıymetli bakanlarına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başkanımıza, Samsun milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyesi başkanımıza, kaymakamlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, kamu kurumlarımıza, oda başkanlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.