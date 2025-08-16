DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.026,47 -0,32%

Terme Karma OSB'nin Faaliyet Alanı 1 Milyon m² Artırıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme Karma OSB'nin faaliyet alanının 1 milyon metrekare artırılarak iki katına çıkarıldığını ve kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 15:38
Terme Karma OSB'nin Faaliyet Alanı 1 Milyon m² Artırıldı

Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin Faaliyet Alanı 1 Milyon m² Artırıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyet alanının 1 milyon metrekare daha artırılarak iki katına çıkarılmasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Kararın Önemi

Vali Tavlı, artış kararının Samsun'un her geçen gün güçlenen sanayi yapısına, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Açıklamasında ayrıca ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımın da yer aldığını belirtti.

Yeşil OSB ve Hedefler

Tavlı, Yeşil OSB anlayışıyla çevreye duyarlı, planlı organize sanayi bölgeleri kurma hedefinin sürdüğünü; yerli ve yabancı yatırımcılara altyapı ve destek hizmetlerinin kesintisiz ve üst düzey kalitede sunulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Tavlı'nın Değerlendirmesi

Bu dönemde Terme OSB'miz de genişleyen alanıyla Türkiye Yüzyılı'na ve Samsun Yüzyılı'na büyük katkılar sağlayacak inşallah. Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyet alanı 1 milyon metrekare daha artırılarak iki katına çıkartılması Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Terme ilçemiz, Samsun'umuz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Terme OSB'mizin ve ilimizde faaliyet gösteren tüm OSB'lerimizin ve eğitimden sağlığa, tarımdan turizme her alanda Samsun'umuzun gelişimine vermiş oldukları destekleri için saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile sayın Tarım ve Orman Bakanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin çok kıymetli bakanlarına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başkanımıza, Samsun milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyesi başkanımıza, kaymakamlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, kamu kurumlarımıza, oda başkanlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
3
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale
4
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
5
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
6
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
7
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar