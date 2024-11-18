DOLAR
34,54 -0,27%
EURO
36,44 -0,42%
ALTIN
2.878,46 -1,44%
BITCOIN
3.163.725,21 -2,21%

Termessos Antik Kenti'nde Tilki Karşılaması: Doğanın Sevimli Sakinleri

Termessos Antik Kenti, ziyaretçilerini tarihi kalıntılarla birlikte sevimli tilkeleriyle karşılıyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:05
Termessos Antik Kenti'nde Tilki Karşılaması: Doğanın Sevimli Sakinleri

Termessos Antik Kenti'nde Tarih ve Doğa Buluşuyor

Antalya'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Termessos Antik Kenti, yerli ve yabancı turistleri tarihi yapılarının yanı sıra ormanının sevimli sakinleri tilkileri ile de karşılıyor. Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak tarihteki yerini alan bu antik kent, muhteşem doğası ve tarihsel kalıntıları ile her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor.

Göz Alıcı Tarih ve Yaban Hayat

Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki antik kent, necropol alanları, lahitler, dev sütunlar, kaya mezarları ve tiyatrosu ile dikkat çekiyor. Büyük İskender'in işgal edemediği şehir olarak bilinen Termessos, konumu ve zengin bitki örtüsü ile öne çıkıyor. Ziyaretçiler, antik kente ulaştıklarında, girişte kendilerini bekleyen sevimli tilkilerle karşılaşmakta.

Sevimli Tilkiler Ziyaretçileri Büyülüyor

Araçlarıyla bölgeye gelen ziyaretçilerin etrafında dolanan tilkiler, yiyecek bekleyişleriyle dikkat çekiyor. Çocukların ilgisini çeken bu sevimli hayvanlar, koşturup birbirini kovalamakla kalmıyor; ziyaretçilere de renkli anlar yaşatıyor.

Ziyaretçilerden Eğlenceli Yorumlar

Hedeflerine ulaştıklarında tilkileri gören ziyaretçiler, bu sevimli manzaraya hayran kalıyor. Ali Yücesan, "Antik kente ulaşınca daha araçtan inmeden tilkilerin koşarak geldiğini gördüm. Tilkinin ilk kez insanlara bu kadar yaklaştığını gördüm," diyor. Başka bir ziyaretçi Yasemin Üstün ise, "Tam yanımızda simidimiz vardı, onlara da ikram ettik. Çok sevimliler, 5-6 tane tilki saydık. Gerçekten çok farklı bir duygu" sözleriyle bu unutulmaz deneyimi paylaşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik...

Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti'nin ziyaretçileri, tarihin yanı sıra ormanın sevimli sakinleri tilkileri de yakından görme imkanı yakalıyor.

Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik...

Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti'nin ziyaretçileri, tarihin yanı sıra ormanın sevimli sakinleri tilkileri de yakından görme imkanı yakalıyor.

İLGİLİ HABERLER

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Arıcılık Paneli: Ülkemiz Bal Üretiminde İkinci Sırada
2
ABD ve Filipinler Gizli Askeri Bilgiler İçin Anlaşma İmzaladı
3
İspanya'daki Sel Felaketi: 650 Bin Ton Tarım Ürünü Ziyan Oldu
4
Muş'ta Tarım Arazileri Taşkın Riskine Karşı Korunuyor
5
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Van'da Önemli Açıklamalar: Sporun Gücü ve Yatırımlar
6
Beşiktaş'taki Yangın, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kontrol Altına Alındı
7
2. Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu Gerçekleşti

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı