Termessos Antik Kenti'nde Tilki Karşılaması: Doğanın Sevimli Sakinleri

Termessos Antik Kenti'nde Tarih ve Doğa Buluşuyor

Antalya'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Termessos Antik Kenti, yerli ve yabancı turistleri tarihi yapılarının yanı sıra ormanının sevimli sakinleri tilkileri ile de karşılıyor. Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak tarihteki yerini alan bu antik kent, muhteşem doğası ve tarihsel kalıntıları ile her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor.

Göz Alıcı Tarih ve Yaban Hayat

Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki antik kent, necropol alanları, lahitler, dev sütunlar, kaya mezarları ve tiyatrosu ile dikkat çekiyor. Büyük İskender'in işgal edemediği şehir olarak bilinen Termessos, konumu ve zengin bitki örtüsü ile öne çıkıyor. Ziyaretçiler, antik kente ulaştıklarında, girişte kendilerini bekleyen sevimli tilkilerle karşılaşmakta.

Sevimli Tilkiler Ziyaretçileri Büyülüyor

Araçlarıyla bölgeye gelen ziyaretçilerin etrafında dolanan tilkiler, yiyecek bekleyişleriyle dikkat çekiyor. Çocukların ilgisini çeken bu sevimli hayvanlar, koşturup birbirini kovalamakla kalmıyor; ziyaretçilere de renkli anlar yaşatıyor.

Ziyaretçilerden Eğlenceli Yorumlar

Hedeflerine ulaştıklarında tilkileri gören ziyaretçiler, bu sevimli manzaraya hayran kalıyor. Ali Yücesan, "Antik kente ulaşınca daha araçtan inmeden tilkilerin koşarak geldiğini gördüm. Tilkinin ilk kez insanlara bu kadar yaklaştığını gördüm," diyor. Başka bir ziyaretçi Yasemin Üstün ise, "Tam yanımızda simidimiz vardı, onlara da ikram ettik. Çok sevimliler, 5-6 tane tilki saydık. Gerçekten çok farklı bir duygu" sözleriyle bu unutulmaz deneyimi paylaşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti'nin ziyaretçileri, tarihin yanı sıra ormanın sevimli sakinleri tilkileri de yakından görme imkanı yakalıyor.

Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti'nin ziyaretçileri, tarihin yanı sıra ormanın sevimli sakinleri tilkileri de yakından görme imkanı yakalıyor.